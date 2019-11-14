Diyabetli hasta sayısı her geçen gün artıyor İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Dünyada 425 milyon civarında diyabetli hasta var" "Bu sayının 2040 yılında artarak 642 milyona ulaşması bekleniyor"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, dünyada 425 milyon civarında diyabetli hasta olduğunu, bu sayının 2040 yılında artarak 642 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi. Bahçacı, "Ülkemizdeki diyabetli hasta sayısı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5,5 milyonun üzerinde olup kronik hastalıklar içerisinde ön sıralarda yer alan ciddi bir halk sağlığı sorunudur” dedi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklama yapan Bahçacı, diyabetin günümüzde sıklığı ve oluşturduğu sorunlar nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Diyabetin, insülin eksikliğinin, insülin direnci veya her ikisinin birlikteliği sonucu kanda glukoz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gelişen akut ve kronik komplikasyonlara neden olabilen sistemik bir hastalık olduğu belirten Bahçacı, “Hastalığın ortak sonucu olan kan şekeri yüksekliği şayet kontrol altına alınamazsa zaman içinde hastalarda retinopati, nefropati, nöropati ayak komplikasyonları gibi sorunların gelişmesine yol açar” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 20182019 yıllarının Dünya Diyabet Günü temasının 'diyabet ve aile' olarak belirlendiğini ifade eden Bahçacı, bu temanın belirlenme amacının diyabetin aile üzerindeki etkisine dikkat çekerek diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolüne vurgu yapmak olduğunu söyledi. Yakın aile bireylerinde diyabet öyküsü, olanlarda diyabet riskinin arttığına işaret eden Bahçacı “Kalpdamar hastalığı bulunanlarda, obez kişilerde, hipertansiyon hastalarında, kan yağları yüksek olan kişilerde, gebelikte diyabet geçirenlerde, düşük veya ölü doğum yapanlarda, iri bebek doğuranlarda ve 45 yaş üstü kişilerde diyabet riski artmaktadır. Sık idrara çıkma, açlık hissi, çok su içme, cilt yaralarında geç iyileşme, ağız kuruluğu, sık sık enfeksiyon geçirme ve kuru cildi olmak diyabetin belirtileridir. Diyabet tedavisinde amaç hem kişinin yaşam kalitesini yüksek tutmak hem de uzun dönem komplikasyonların gelişimini önlemektir. Tedavide eğitim, diyet, egzersiz ve ilaç olmak üzere 4 temel unsur vardır" diye konuştu.

Diyabetli hastaların bir beslenme planı uygulamaları ve buna uygun davranmaları gerektiğini ifade eden Bahçacı, “Diyabetinizin olması yaşamınız boyunca sevdiğiniz yiyecekleri yiyemeyecek olmanız anlamına gelmez. Fakat yediğiniz yiyecek çeşidine ve miktarına daha çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Önemli olan kan şekerinin kontrolünü sağlamak için sebze, meyve, tahıl kaynaklarından zengin, ılımlı miktarda protein ve yağ ile kolesterolü sınırlandırılmış bir beslenme planı uygulamanızdır. Ayrıca günlük alınan tuz miktarının 5 gramı aşmaması, boya uygun vücut ağırlığının hedeflenmesi ve bu ağırlığın korunmasına çalışılması gerekir. Fiziksel olarak aktif olunmalıdır. Haftanın en az 5 günü, düzenli olarak en az 30 dakika orta yoğunlukta aktivite, örneğin tempolu yürüme egzersizleri yapılmalıdır. Sigara kullanılmamalı ve alkol tüketiminden kaçınılmalıdır" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, dünyada 425 milyon civarında diyabetli hasta olduğunu, bu sayının 2040 yılında artarak 642 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi. Bahçacı, "Ülkemizdeki diyabetli hasta sayısı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5,5 milyonun üzerinde olup kronik hastalıklar içerisinde ön sıralarda yer alan ciddi bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde konuştu.

MERSİN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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