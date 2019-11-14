İzinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Çok sayıda kazı malzemeleriyle birlikte yakalanan şüpheliler, ifadelirinin alınmasının ardıdan serbest bırakıldı.
MERSİN
14 Kasım 2019 Perşembe
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