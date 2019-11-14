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Abonesiz artezyen su kullananlara ceza uyarısı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde artezyenden su kullanan ve atıksuyunu kanalizasyon hattına deşarj edenlerin veya vidanjör hizmetleri alan vatandaşların abone olmaları gerektiğini belirterek, bu kişilerin kullanılmış atıksu hizmetlerini ödemekle yükümlü olduğunu, aksi taktirde cezai işlem yapılacağını duyurdu.

Abonesiz artezyen su kullananlara ceza uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde artezyenden su kullanan ve atıksuyunu kanalizasyon hattına deşarj edenlerin veya vidanjör hizmetleri alan vatandaşların abone olmaları gerektiğini belirterek, bu kişilerin kullanılmış atıksu hizmetlerini ödemekle yükümlü olduğunu, aksi taktirde cezai işlem yapılacağını duyurdu.
MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçak ekipleri tarafından kuyu veya benzeri su kullanımı yaparak, atıksu bedeli ödemeden kaçak kullanımların tespit edildiği, bununla ilgili MESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler gereğince abonesiz artezyenden su kullanan ve atıksuyunu kanalizasyon hattına deşarj edenlerin abonelik yapması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, bilinçsizce yapılan tüketimlerin kaynak sularının azalmasına neden olduğu, bu nedenle vatandaşların su kullanımı konusunda daha duyarlı olması gerektiği belirtildi.
Vatandaşlara da bu konuda önemli görevler düştüğü vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Artezyen suyu kullanıp, MESKİ kanalizasyon hattına abone olmadan deşarj edenler veya vidanjör hizmetleri alanlar hakkında vatandaşlara da önemli görevler düşmektedir. Vatandaşlarımızın 'Alo 185' çağrı merkezine, 444 8 185, 0 324 337 08 41 45 numaralı telefonlara, 0534 984 7 185 numaralı Whatsapp iletişim hattına bildirmeleri vatandaşlık görevleridir. Artezyenden abonesiz su kullanımı yapıp, atıksu bedeli ödemeyen özel ve tüzel kişilerin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için gerekli müracaatları yaparak abone olmaları gerekmektedir.”

MERSİN

14 Kasım 2019 Perşembe

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