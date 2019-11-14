Büyükşehir Belediyesi'nden Eshab-ı Kehf'te temizlik çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un en büyük ikinci mezarlığı olan ve dini açıdan kutsal kabul edilen Eshabı Kehf dağı eteklerindeki mezarlık alanında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşlerine bağlı ekipler, kentin en büyük ikinci mezarlığı olan ve dini açıdan kutsal kabul edilen Eshabı Kehf dağı eteklerindeki mezarlık alanında kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Oldukça geniş alana yayılan ve dik yamaçları bulunan Eshabı Kehf mezarlığına çevre mahallelerin yanı sıra Tarsus merkez veya şehir dışından da cenaze getirilerek defin yapılıyor.

Kabir çevreleri çöplerden arındırılıyor

Kabirlerin üzerindeki yabani otları ve düşen ağaç dallarını temizleyen ekipler, evsel atık veya inşaat malzemesi olarak bırakılan atıkları da toplayarak kamyonlarla taşıdı. Ekiplerin temizlik çalışmalarının yanı sıra dikkat çeken diğer bir konu da kabirlerin arasından çıkan şişeler oldu. İki bölümden oluşan Eshabı Kehf mezarlığını bölen ana yol üzerinde de çalışma yürüten ekipler, iş makinaları aracılığıyla da yabani otları biçti.

Güney kabristanına kapsamlı bakım

Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Mezarlık İşleri ekipleri, yaşama gözlerini yummuş yüzlerce merhum veya merhumenin ebedi istiratgahı olan Tarsus Yeşil Mahalle sınırları içerisindeki güney kabristanında da kapsamlı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mezarlığın genişleme alanında hafriyat çalışması yapan ekipler, söz konusu alanın ağaçlandırılması için de altyapı hazırlığı yaptı. Mezarlığın yıpranan ve büyük bölümü çatlayan ihata duvarında, sıva ve ardından boyama çalışması yapan ekipler, geçmiş dönemlerde tehlike oluşturan ağaçların dallarını da budarken, yıpranan bordür taşları sökülüp yenisi takıldı.

MERSİN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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