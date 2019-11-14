Erdemli'de yeşil alanlar çoğalıyor

Erdemli Belediyesi ile TEMA Vakfı tarafından düzenlenen 'Daha yeşil Erdemli' projesi kapsamında bin adet kauçuk fidanı toprakla buluşturuldu.

Erdemli Belediyesi ile TEMA Vakfı Erdemli Temsilciliği tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenerek geleneksel hale getirilen 'Daha yeşil Erdemli' projesinin 2019 Kasım ayı etkinliği, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, TEMA Vakfı Erdemli Temsilcisi Murat Başer ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alata Mahallesi'nde cadde ve sokak kaldırımlarında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde konuşan Başkan Tollu, tüm dünya ve Türkiye’de olduğu gibi Erdemli’de de nüfus ve kullanım alanı dengesine göre bir gelişim olduğunu ve bu gelişime oranla yapılaşmanın artığını belirterek, “Bugün ilçemizin sokaklarını yeşillendiriyoruz. 3 yıldır TEMA ile birlikte bu programı icra ediyoruz. Tabi Erdemli deniziyle, doğasıyla birlikte dünyanın en güzel coğrafyası. Bu coğrafyayı daha da güzel kılmak adına ilçemizin kaldırımlarını ve tüm boş alanları yeşillendirme gayreti içerindeyiz. Şu anda kauçuk dikiyoruz. İnşallah kauçuk hem kısa sürede büyüyor hem de ciddi bir gölgesi var. Erdemli yemyeşil olacak” dedi.

Erdemli’nin çok eski yıllarda yeşil bir kent olarak anıldığına dikkat çeken Tollu, son çeyrek asırda kaybolmaya yüz tutan bu imaja kavuşmak için görevde oldukları süre boyunca bu tür çalışmaların içerisinde yer alacaklarını ifade etti.

MERSİN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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