FAO ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Mersin’de İstihdam Fuarı Mersin’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BM Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğinde, ağırlıklı olarak Suriyelilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi

– Mersin’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, ağırlıklı olarak Suriyelilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi. Fuarda, kursu tamamlayan Suriyeli ve Türk 70 kursiyer sertifikalarını aldı.

Türkiye genelinde aralarında Mersin’in de bulunduğu 8 ilde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, FAO, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde gerçekleştirilen ‘İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin ve Konuk Toplulukların Özgüvenlerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi’ projesi çerçevesinde Mersin’de İstihdam Fuarı düzenlendi.



Mersin’de 53’ü Suriyeli, 22’si Türk 75 kursiyere eğitim verildi

Farklı tarımsal konularda mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri, tarım sektöründe istihdama kazandırmak amacıyla düzenlenen ve bir otelde gerçekleştirilen İstihdam Fuarında, çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu kursiyerler ile firma temsilcileri bir araya geldi. Mersin’de 53’ü Suriyeli, 22’si Türk olmak üzere 75 kursiyerin eğitim aldığı proje çerçevesinde gerçekleştirilen fuara, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, BM Gıda ve Tarım Örgütünden Proje Koordinatörü Murat Özoğlu, paydaş kurumların temsilcileri ile kursiyerler ve firma temsilcileri katıldı.



“Hedefimiz istihdam”

Fuarın açılışında konuşan Proje Koordinatörü Murat Özoğlu, Türkiye genelinde 8 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı ile özelde ise Mersin’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile uygulamakta oldukları proje kapsamında İstihdam Fuarı düzenlediklerini söyledi. Üçüncü aşamasını uyguladıkları projede, illerin ihtiyaçlarına göre belirledikleri tarımla ilgili farklı mesleki konularda düzenledikleri eğitimlerden toplam bin 115 kursiyerin faydalandığını ifade eden Özoğlu, “Bu kursiyerlerimizin 70’i Suriyeli, yüzde 30’u da Türk vatandaşlarından oluşuyor. Projeyi uyguladığımız Mersin, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Bursa, İzmir ve Manisa’da tarım sektörünün son derece önemli bir sektör olduğunu görüyoruz. Bu illerde Suriyeli nüfusunun da yoğun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu illeri özellikle seçtik. Bu, aslında bir mesleki eğitim projesi. Sonunda da hedefimiz istihdam. Mesleki eğitimleri, bir aylık teorik, 2 aylık da işbaşı eğitimler olarak kurguladık. İşbaşı eğitimlerini, kursiyerlerimizin eğitim aldıkları konularla ilgili faaliyet gösteren firmalarda gerçekleştirdik. Teorik eğitimlerde ise Suriyelilerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlayacak eğitimler verildi” dedi.



“Mersin’de 70 kursiyerimiz mezun olacak”

Mesleki eğitimlerin sonunda istihdam fuarları düzenledikleri bilgisini veren Özoğlu, bu fuarların 4’üncüsünü bugün Mersin’de gerçekleştirdiklerini belirtti. Özoğlu, “Amacımız, kursları tamamlayan ve mesleki beceri kazanan kursiyerlerimiz ile firma temsilcilerimizi buluşturmak. Fuarda kursiyerlerimizin sertifikalarını da veriyoruz. Mersin’de toplam 75 kişi, Narenciyede Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler ana başlığı altında mesleki eğitim aldı. 5 kursiyerimiz kurstan ayrıldı, 70 kursiyerimiz mezun olacak. Kurslarımız, bu hafta itibariyle bitecek. BM Gıda ve Tarım Örgütü olarak, hem Suriyeliler hem de onlara ev sahipliği yapan Türk toplumu için tarım sektöründe istihdamı ve onların geçim kaynaklarına erişimi artırmaya yönelik bu tür projelere devam edeceğiz” diye konuştu.



“Narenciyede hem üretiyoruz hem de istihdam açığımız var. bu proje, o anlamda çok değerli”

Mersin’in tarım potansiyelini anlatarak konuşmasına başlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı ise kentte çok geniş bir alanda 12 ay boyunca tarım yapıldığını vurguladı. Abalı, “Limon üretiminde Türkiye’de birinciyiz; 650 bin tonla en çok limon üreten iliz ve ihracatın da yüzde 25’ini karşılamaktayız. Aynı zamanda muz, çilek ve örtü altı meyve üretimi ile bunların ihracatlarında da birinciyiz. Mülteci arkadaşlarımızın özellikle bunu bilmelerini istiyorum; çünkü kentte sürekli istihdam açığı da oluşmakta. Bu proje, o anlamda çok değerli. Biz İl Müdürlüğü olarak BM Gıda ve tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile 3’üncü projemizi yapıyoruz. Toplamda yaklaşık 300 kişilik kursiyerle çalışıyoruz. Geçen yıl da tarımda farklı alanlarda eğitim çalışmaları yapmıştık ve başarıyla yürütmüştük. Bu proje sayesinde çok tecrübe kazandık. Siz kursiyerlerin aldığınız sertifikalarla özellikle paketleme ve ihracat sektörüne katkı vereceğinize inanıyoruz. Mersin’de narenciye ihracatı çok önemli; bu yüzden de kalifiye eleman olarak çalışmak bizim için değerli. Çünkü AB ülkelerine ve başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye yüklü miktarda ihracatımız gerçekleşmekte. Burada hem Türk vatandaşlarımız hem de Suriyeliler çalışmakta. Katkı veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kursa katılan Suriyelilerin de başarı hikayelerini anlattıkları fuarda, daha sonra eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

MERSİN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.