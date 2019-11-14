Tekerlemeye konu olan asırlık çınar kesildi Mersin'deki anıt çınarlar "5 çınar 1 pınar, olmazsa Mut yanar" tekerlemesine konu olmuştu

Mersin'in Mut ilçesinde tekerlemelere bile konu olan asırlık 5 anıt çınar ağacından biri kesildi.

1800'lü yıllarda dikildiği sanılan, bulunduğu parka adını veren 5 çınardan birinin, gövdesinde meydana gelen büyük çatlak nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğünce yapılan incelemenin ardından çevreye ve insanlara zarar verebileceği öngörüldü. Birinci derece sit alanı olan çınar ağacının tescili, Kültür Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası kaldırıldı. Kesilmesine karar verilen anıt çınar ağacıyla ilgili 15 gün süreyle yapılan ilanın ardından Mut İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kesim işlemini gerçekleştirdi. Dallarının kesilmesiyle sadece gövdesi kalan ağaçtan kurtçuklar çıktı.

İlçede yaz aylarının çok sıcak geçmesi ve tek serin ortam olması dolayısıyla anıt çınarlar, "5 çınar 1 pınar, olmazsa Mut yanar" tekerlemesini ortaya çıkarmıştı.

MERSİN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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