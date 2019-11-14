Mersin’de kuvvetli yağış uyarısı

– Mersin il genelinde sabaha karşı başlaması ve yarın gün boyu sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın Mersin il genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu gece saat 03.00 sıralarında başlaması yarın gece yarısına kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, metrekareye 2150 kilogram yağış düşmesi beklenen sağanakta yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve deniz üzerinde küçük çaplı hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MERSİN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

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