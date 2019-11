Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinden örnek davranış Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri, otizmli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi Etkinlikte otizmli çocuklar gönüllerince eğlenirken, Başkan Mustafa Gültak ve Meclis üyeleri çocuklarla birlikte fidan dikti Gültak: "Sevgi her şeyin anahtarıdır"

1 milyar dolarlık et

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri, otizmli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlikte otizmli çocuklar gönüllerince eğlenirken, Başkan Mustafa Gültak ve Meclis üyeleri çocuklarla birlikte fidan dikti.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ilk olarak çalan müzikler eşliğinde oynadılar. Çocukların da katıldığı çeşitli yarışmalarda düzenlenirken, renkli görüntüler oluştu. Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve bütün partilerden Meclis üyeleri de çocukların yanında yer aldı. Etkinlikte ayrıca Gültak ile çocuklar, birlikte fidan dikti. Burada konuşan Başkan Gültak, sevginin her kapıyı açacağını belirterek, "Her şeyin başı sevgi. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Otizm öyle insanların anlattığı gibi kötü bir hastalık değil. Bu çocuklarımız eğitilebiliyorlar, toplumun içerisine kazandırılabiliyorlar. Biz çocuklarımız, engellilerimize sahip çıkmalıyız. Bunlar bizim yavrularımız. Onlara sahip çıkarsak, topluma kazandırabiliriz. Bunun tek ilacı sevgidir. Sevgi gösterirseniz bu insanları kazanırız. Bugün biz sağlıklıyız ama yarın engelli olabiliriz. Dolayısıyla sağlığımızın kıymetini bilelim. Tüm engelli vatandaşlarımıza, özellikle otistik çocuklarımıza destek olalım. Çocuklarımız hep böyle gülsün" diye konuştu.

Bugün de otizmli çocuklara yönelik etkinlikler yaptıklarını kaydeden Gültak, "Bugün bu çocuklarımız için birçok program yapacağız. Bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü geçenlerde çok üzücü bir olay oldu. O olayları yapanları kınıyoruz. İnsanoğlu barışı, sevgiyi unutmamalı. Sevgi her şeyin anahtarıdır. Eğer birbirimizi seversek, birbirimiz anlarsak dünyada ne anarşi, ne terör ne kavga nede savaş olur. Çocuklarımıza sahip çıkalım çünkü bunlar bizim geleceğimiz" dedi.

