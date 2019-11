Özdemir: “Narenciye Festivali ülke sınırlarını aştı”

1 milyar dolarlık et

– Mersin Uluslararası Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen festivali 550 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Tüm Mersinliler ile bütünleştik ve kentimizin simgesi olan narenciye etrafında kenetlenerek tek vücut olabileceğimizi herkese gösterdik” dedi.

Festival İcra Komitesi Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, bir açıklama yaparak, 13 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali değerlendirdi. Hazırlık aşamasında 10 bin saati aşan iş gücünün harcandığı ve süsleme aracı olarak kullanılan 500 bin adet narenciye ile Türkiye’de ilk ve tek olan coşku ve eğlence dolu bir festival geçirdiklerini ifade eden Özdemir, “Festivalimiz boyunca bizleri yalnız bırakmayarak kucaklayan 550 bini aşkın ziyaretçimiz, emeklerimizin boşa gitmediğini gösterdiler” dedi.



“Festivalimiz, birlikte neler başarabileceğimizin en güzel örneği oldu”

Festivalde ortaya konan birlik ve beraberliğe vurgu yapan Özdemir, Mersin’in bir mozaik gibi olduğuna işaret ederek, “Ancak, bir mozaiğin kalıcı olabilmesi, bütünü oluşturan her parçayı bir arada tutan harcın güçlü olmasına bağlıdır. Bu bağlamda festivalimiz, birlik ve beraberlik içinde, imece ruhu ile el ele hareket ettiğimiz taktirde neler başarabileceğimizin en güzel örneği haline gelmiş, Mersin mozaiğini ayakta tutan en önemli birleştirici unsurlardan biri olmuştur. Hazırlık aşamasından başlayarak, oldukça renkli anlara sahne olan festivalimiz boyunca Valiliğimiz himayesinde ve Mersin Ticaret Borsası koordinasyonunda kentimizdeki 27 kurum bir bütün olduk. Tüm Mersinliler ile bütünleştik ve kentimizin simgesi olan narenciye etrafında kenetlenerek tek vücut olabileceğimizi herkese gösterdik” ifadelerini kullandı.



“Festival ülke sınırlarını aştı”

Başta halkın yoğun katılımı ve duydukları memnuniyet olmak üzere basında çıkan haberlerin ve sosyal medyada yapılan paylaşımların kendilerine büyük şevk verdiğini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: “Tüm bu güzellikler festivalimizin kendini her yıl daha da geliştirmesi açısından hepimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu yıl festivalimizin ismi ülke sınırlarımızı aşarak dünyanın çeşitli ülkelerinde kendisine yer buldu. Çin'in en büyük gazete yayın organı olan ve sosyal medyada 7 milyonu aşkın takipçisi bulunan People's Daily festivalimize ilişkin paylaşımlarda bulundu. Benzer şekilde, 14 milyonu aşkın takipçisiyle China Global Television Network festivalimize yer verdi. Organizasyonumuz, İngiltere'nin en önemli yayınlarından The Times'da kendisine yer buldu. Yabancı gösteri gruplarımızın katıldığı 25 farklı ülkede haber olduk. Sektör dergilerinde yayınlandık.”



“Hedefimiz, festivalimizin uluslararası arenada daha tanınır olması”

Narenciye Festivalini, kamuoyunun dikkatini narenciyeye çekebilmek amacıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Özdemir, “Bu festivali Mersin için, Mersinliler için ve kentimizin gülen yüzünü herkese göstermek için yapıyoruz. Önümüzdeki dönem için amacımız, öncelikle özeleştiride bulunarak eksiklerimizi ortaya koymak ve yapıcı tenkitlerden yararlanarak festivalimizin 8’incisi için şimdiden yola çıkmaktır. Tüm bu süreç boyunca olduğu gibi, bir bütün olmayı sürdürerek festivalimizin artık uluslararası arenada da itibarının artarak daha fazla tanınır hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Özdemir, festivalde emeği geçen herkese de teşekkür etti.

