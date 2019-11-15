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"Türkiye" teyzeden "Kıbrıs"a şiir Mersin'de yaşayan ve hem kendi hem de oğlunun ismiyle herkesin ...

İHA

Mersin'de yaşayan ve hem kendi hem de oğlunun ismiyle herkesin dikkatini çeken 80 yaşındaki Türkiye Demiray, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümünde şiir yazdı. Oğlunun adını da taşıyan 'Kıbrıs' ismini verdiği şiiriyle dinleyenleri duygulandıran Türkiye teyze, gören herkesin takdirini topluyor.

"Türkiye" teyzeden "Kıbrıs"a şiir Mersin'de yaşayan ve hem kendi hem de oğlunun ismiyle herkesin dikkatini çeken 80 yaşındaki Türkiye Demiray, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde şiir yazdı Oğlunun adını da taşıyan 'Kıbrıs' ismini verdiği şiiriyle dinleyenleri duygulandıran Türkiye teyze, herkesin takdirini topluyor Türkiye Demiray: "Kıbrıs bizim evladımız gibi"

Mersin'de yaşayan ve hem kendi hem de oğlunun ismiyle herkesin dikkatini çeken 80 yaşındaki Türkiye Demiray, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümünde şiir yazdı. Oğlunun adını da taşıyan 'Kıbrıs' ismini verdiği şiiriyle dinleyenleri duygulandıran Türkiye teyze, gören herkesin takdirini topluyor.
Sivas'ta dünyaya gelen Türkiye Demiray ile oğlu Kıbrıs Demiray, isimleriyle duyanları şaşırtıyor. Anne ve oğlu isimlerinden dolayı yıllardır evde, sokakta, sosyal medyada, yolculukta tebessüm ettiren diyaloglarla karşılaşıyor. Hem Türkiye hem de Kıbrıs aşığı olan Türkiye Demiray, KKTC'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü dolayısıyla şiir yazdı. Oğlunun adını da taşıdığı 'Kıbrıs' isimli şiir yazan Türkiye teyze, görenlerin büyük takdirini topluyor. Hem isimleri hem de yazdığı şiirle ilgili İHA muhabirine konuşan Türkiye Demiray, atalarının Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluşu için çok savaş verdiğini söyledi. Vefat eden babasının İstiklal Harbinde esir düştüğünü söyleyen Demiray, "7 sene farklı ülkede kalıyor, bir yedi sene farklı ülkede kalıyor ve ‘Türkiye eğer kurtulursa kızıma Türkiye ismini koyacağım’ diyor. O yüzden ismimi Türkiye koyuyorlar. Ben küçükken bana Türkiye diyorlardı. Türkiye’den isim mi olur diye şaşırıyordum. Fakat aklım erdikçe, hem ağladım hem de ismimle gurur duydum" dedi.

"Annesinin ismi Türkiye, yavrusunun ki de yavru vatan olsun"
İstanbul'a gitmeden önce çocuklarının doğduğunu kaydeden Demiray, "Nüfus müdürleriyle beraber otururken benim eşime, 'oğlun oldu adına ne koyalım' diye soruyorlar. 'Annesinin ismi Türkiye, yavrusunun ki de yavru vatan olsun' diyorlar. Sonra yavru vatan olmaz Kıbrıs olsun diyorlar ve adı Kıbrıs oluyor. Allah tarafından da vücudunda bir Kıbrıs haritası var. Sadece ismi yok. Oğlumla da gurur duyuyorum. Gelecek nesillerimize, gelecek torunlarımıza değer katmak için, nesilden nesle aktarmaya çalışıyoruz işte. Çok gururluyum. Kıbrıs Cumhurbaşkanıyla konuşmayı çok isterim. Cumhurbaşkanının bazı röportajları oldu, çok üzüldüm. Çünkü, Kıbrıs bizim evladımız gibi. Oraya da sahip çıkmamız gerekiyor. Orada bir sürü şehit verdik. Onunla ilgili de bir şiir yazdım. O şiiri hem ağladım hem üzüldüm içimden gelenleri yazmaya çalıştım. Aklıma geldikçe de böyle şeyler yazmaya çalışıyorum. Çünkü ben öldüğüm zamanda da arkamdan bunları okuyup beni hatırlasınlar istiyorum" şeklinde konuştu.
Kıbrıs Demiray ise dedesinin İstiklal Harbi gazisi olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda da Sarıkamış’ta esir düşerek Rusya’ya, RusAlman savaşında da esir düşerek Almanlara esir düşüyor. Almanlar müttefikimiz olduğu için esirleri Budapeşte’ye teslim ediyorlar. Dedem de oradan İstanbul’a geliyor ve orada da Kuvayi Milliye kurulmuş. Oraya katılıyor. 'Savaşta eğer ülke kurtulursa evlatlarımdan birinin ismini mutlaka Türkiye koyacağım' diyor. Daha sonra annem dünyaya geldiğinde Türkiye ismini veriyor. Dedemin vücudunda 1718 kurşun varmış hatta 3 tanesini de doktorlar çıkaramamışlar. 3 kurşunu mezara kadar götürdü" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs olsun demişler"
Kendi isminin hikayesini de anlatan Demiray, "Annemin ismi Türkiye olduğu için, babam ilçede nüfus müdürleriyle otururken annem doğum yapınca 'oğlunuz oldu diye' haber geliyor babama. 'İsmi ne olsun yavru vatan olabilir mi acaba Türkiye doğum yaptı oğlu da yavru vatan olur' demişler. 'Yavru vatan olmaz Kıbrıs olsun demişler' ve o şekilde Kıbrıs ismini koyuyorlar. Hep olumlu tepkiler alıyoruz. Türkiye ve Kıbrıs ismini duyanlar hep olumlu tepki gösteriyorlar. İlgi duyuyorlar" diye konuştu.
İsmiyle ilgili başından geçen anıları da anlatan Demiray, "Bununla ilgili birçok anımız oldu. Bunlardan bir tanesi. Ben devlet memurluğuna ilk başladığımda Sivas’ın ilçesinden merkeze bir resmi evrak götürürdüm. Otobüste kimlik kontrolü yaptılar, üzerimde de memur kimliği yoktu, kendi kimliğimi uzattım ve bana 'in aşağı' dediler. 'Ne biçim kimlik bu bir tarafından Kıbrıs yazıyor, bir tarafında Türkiye yazıyor' dedi. Sonrasında telsizle sordurdular ve memur olduğum anlaşıldı. Komiser 'bana kimliğini al oğlum' dedi 'ne biçim insansınız bir taraf Kıbrıs, bir taraf Türkiye coğrafya kitabı gibi insansınız' dedi. Öyle bir anımız oldu" dedi.

MERSİN

15 Kasım 2019 Cuma

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