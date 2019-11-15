Mersin'de vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Dünya Diyabet Günü'nün önemine dikkat çekmek için, halkı diyabet hakkında bilinçlendirmek adına farkındalık etkinliği düzenledi.

Şeker ölçümü yapıldı

Kandaki şeker düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği veya yeterince salgılanmasına rağmen vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğu olan diyabetin, erken tanı ile kontrol altına alınabilir olduğunu belirten sağlık çalışanları, standa gelerek bilgi alan her katılımcının şeker ölçümünü yaptı. Ölçüm değerine göre katılımcılar, diyabetten korunmaları için sağlıklı tercihler yapmaları, her 6 ayda bir kan tahlili yaptırmaları, dengeli beslenmeleri ve spor yapmaları konusunda uyarıldı.

Stanta gelen ve Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından bilgilendirilen Burçin Bice, “Tokluk kan şekerimin 80 ile 100 arasında çıkması gerekiyormuş, benimki 98 çıktı, 'gayet iyi' dediler. Güzel bir etkinlik çünkü bazen böyle küçük şeyler için bile vakit ayırıp gidemiyoruz. Acaba var mı yok mu diye düşünürken, böyle fırsatları değerlendirmek bizim için de güzel oluyor. Teşekkür ederiz” dedi.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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