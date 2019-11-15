Mühürlü yabancı plakalı tırdan 75 bin paket kaçak sigara çıktı Mersin polisi, mühür üzerindeki numara ile beyannamedeki mühür numarasının birbirine tutmadığından dolayı arama yaptığı bir tırda, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi Olayla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı

Mersin polisi, mühür üzerindeki numara ile beyannamedeki mühür numarasının birbirine tutmadığından dolayı arama yaptığı bir tırda, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara işi yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MersinAdana otobanında uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri bir tırda arama yaptı. M.E. isimli şahsın kullandığı Romanya plakalı tırın dorsesinde de inceleme yapan ekipler, mührün dışarıdan açıldığına dair herhangi bir emareye rastlayamazken, mühür üzerindeki numara ile beyannamedeki mühür numarasının birbirine tutmadığını tespit etti. Sigara dedektör köpeğinin de araca tepki vermesi üzerine dorsede arama yapan ekipler, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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