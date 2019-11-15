Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesinde 5 mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Yenihan içme suyu deposu ile Yanıkkışla içme suyu deposu arasındaki isale hattında sık sık meydana gelen arıza nedeniyle Yanıkkışla, Çavuşlu, Çokak, Damlama ve Koçmarlı mahallelerinde meydana gelen içme suyu sorununun çözümü için çalışma başlatıldı.

MESKİ TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 5 mahallenin içme suyu sorununu gidermek için yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcutta bulunan içme suyu borusu ile bin 581 metre yenileme çalışması yapılarak tüm hatlar sayısal ortama aktarıldı.

MESKİ Genel Müdür Alaeddin Alkaç, “Tarsus ilçemizin Yanıkkışla, Çavuşlu, Çokak, Damlama ve Koçmarlı mahallelerinin içme suyu sorununu giderdik. İlçelerde başlattığımız içme suyu hamlesine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyu taleplerini titizlikle değerlendiriyoruz. Tüm ilçelerimizin modern altyapıya kavuşması için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor” dedi.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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