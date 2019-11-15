Tollu'dan MGC’ye tebrik ziyareti

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ilçedeki gazeteciler, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret ederek, olağanüstü genel kurul sonrası göreve gelen Kaya Tepe ve yönetimini kutladı.

9 Kasım Cumartesi günü yapılan Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin olağanüstü genel kurulu sonrası başkanlığa seçilen Kaya Tepe ve yönetimine tebrik ziyaretleri başladı. Bu kapsamda Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ilçedeki gazeteciler, MGC yönetimi ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Başkanı Kaya Tepe, Tollu’ya teşekkür ederek cemiyet üye yapısı ile ilgili bilgi verdikten sonra gazetecilerin yaşadıkları sıkıntılara değindi.

Resmi ilanların kesilmesinin gündeme gelişi ve basının yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan Tepe, “Resmi ilanların kesilmesi durumu vardı, şuan için ertelenmiş gibi gözüküyor. O şimdi biraz rahatlattı gibi ama maliyetlerin artması, belki önümüzdeki süreçte yazılı basının bile çıkmasını zora sokacak. Bu anlamda kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyacı var gazetecilerin. Televizyonların, radyoların kendilerine özel sorunları var. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, bu sıkıntılı dönemde arkadaşlarımız sağ olsunlar ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlara bu görevi uygun gördüler. Bizler de elimizden geldiği kadar bu görevi yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Kaya Tepe ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise medyanın gücüne vurgu yaptı. İlçede düzenledikleri Medya Günleri etkinliğinden bahseden Tollu, “Medya Günleri adı altında yerel ve bölgesel medya çalışanlarını bir araya getiriyoruz. Gazeteciler bir araya gelerek mesleki anlamda problemlerine, dertlerine ortak çözüm yolları aramaları fikriyle bunu yaptık ve çok da kabul gördü bu çalışmamız. Yüzlerce gazetecinin üç gün boyunca Erdemli’de misafir edilmesinin çok önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl arzu ederseniz Mersin Gazeteciler Cemiyeti ile bu işi yapalım” diye konuştu.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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