Başkan Gültak’tan ‘verginizi zamanında ödeyin’ çağrısı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitini son ödeme gününün 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceğini anımsatarak, vatandaşları cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri çağrısında bulundu.

Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini, belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.akdeniz.bel.tr adlı web sitemizin ebelediye modülü ile internet üzerinden de ödemelerini yapabilirler. Mükelleflerimiz, ayrıca Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası’na ait kredi kartlarıyla 3 taksit halinde ödemelerini yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler” dedi.

Huzurkent Mahallesinde de belediyeye ait bir ödeme veznesi açarak, merkeze uzak vatandaşların ödemelerini yapmalarını kolaylaştıracaklarını belirten Gültak, “Ödemelerin son gününe doğru oluşabilecek yoğunluk nedeniyle içinde bulunduğumuz şu günlerde vergilerini ödemeleri, vatandaşlarımız açısından kolaylık sağlayacak, zaman kaybetmeyeceklerdir. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi borcu olan vatandaşlarımızdan da tek ricamız, cezalı duruma düşmemeleri için söz konusu bu vergi borçlarını ihmal etmeden ve zamanında ödemeleridir” ifadelerini kullandı.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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