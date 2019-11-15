Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu

– Mersin Üniversitesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘ArGe Proje Pazarı 2019’ etkinliğinde, 31 proje ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, proje sahipleri, yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geldi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ArGe Proje Pazarı 2019’un açılışı, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. ArGe Proje Pazarı 2019 için 50 proje başvurusu alındı ve değerlendirmeler sonucunda 31 proje sergilenmeye layık görüldü.

ArGe Proje Pazarı ile projeleri olan girişimcilere Mersin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından fuar alanı ve stant hizmetleri verilirken, proje sahiplerinin yatırımcılar, müşteriler, mentor ve danışmanlarla bir araya gelmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinlikte yer alan projeler arasında yapılacak olan eleme sonucunda birinci projeye 3 bin TL, ikinci projeye 2 bin TL, üçüncü projeye ise bin TL ödül verilecek.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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