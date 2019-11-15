MEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda bilgisayar laboratuvarı açıldı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda, öğrencilere katkı sağlamak amacıyla 40 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı açıldı.

Bilgisayar laboratuvarının açılışı, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından yapıldı. Açılış törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Rektör Danışmanı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yakar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Pürhan Barbaros Tuncer, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Abdullah Akmaz ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Çamsarı, açılışta yaptığı konuşmada, “Son dönemde yapılan hizmetler, sizlerin gayreti, kurumu sahiplenmesi ve aidiyet duygusuyla olan işlerdir. Bizler desteğimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz. Hocalarımızın da çabasıyla üniversitemizin çehresi ve eğitim kalitesi değişiyor. Başarılarınızın devamını diliyor, bilgisayar laboratuvarının öğrencilerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Çamsarı, açılışın ardından Yabancı Diller Yüksekokulunu gezerek incelemelerde bulundu.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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