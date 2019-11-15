Toroslar zabıtası fırınları denetledi

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetleyerek, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyardı.

Toroslar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren fırın, patiseri ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; hijyen koşulları, ekmek gramajı ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konu titizlikle incelendi. Ekipler, özellikle sağlıksız koşullarda gıda üretimi ve satışı yapan iş yeri sahiplerini uyarırken, gıdaların uygun koşullarda saklanması gerektiğine de dikkat çekti.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu denetimlerle amaçlarının iş yerlerine ceza yazmak olmadığını belirterek, “Halkımızın sağlığını korumak amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde rutin olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet almasına önem veriyoruz” dedi.

MERSİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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