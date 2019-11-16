MTSO’da ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri’ fotoğraf sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MTSO’da ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri’ fotoğraf sergisi açıldı

İHA

Fotoğraf sanatçıları Mustafa Eser ve Sevim Eser, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde 'Kilikya Mersin, Ören Yerleri' isimli fotoğraf sergisi açtı. Mersin'in tarihi yerlerinin fotoğraf kareleri ile yansıtıldığı sergide, iki sanatçının 40 eseri beğeniye sunuldu.

MTSO’da ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri’ fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçıları Mustafa Eser ve Sevim Eser, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri’ isimli fotoğraf sergisi açtı. Mersin’in tarihi yerlerinin fotoğraf kareleri ile yansıtıldığı sergide, iki sanatçının 40 eseri beğeniye sunuldu.
MTSO Sanat Galerisi, Fotoğraf Sanatçıları Mustafa Eser ile Sevim Eser'in fotoğraflarından oluşan 'Kilikya Mersin, Ören Yerleri' isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Mersin'in ören yerlerini kendi vizörlerinden yansıtan sanatçıların 40 eseri sanatseverlerle buluştu. Serginin yanı sıra sanatçılar, kent tarihine kalıcı bir eser bırakmak adına çektikleri fotoğraflarla hazırladıkları albümün imza törenini de gerçekleştirdi. Albümdeki fotoğraflardan oluşan kısa film gösteriminin de renk kattığı sergi ve imza töreni açılışına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile sanatseverler katıldı.

“Mersin sadece Kızkalesi'nden ibaret değil”
Sergi açılışında konuşan Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Eser, Mersin aşığı olarak kente kalıcı bir eser bırakmak adına çektiği fotoğrafları albümleştirdiğini söyledi. Daha önce de Mersin’in kelebek, çiçek ve doğasına yer verdiği 3 albüm kitabının olduğunu anlatan Eser, “Bu kitaplarımdan kesitler sunduğum fotoğraf sergilerimi başka ilerde de açarak, Mersin’in sadece Kızkalesi'nden ibaret olmadığını tüm ülkeye anlatmaya çalışıyorum” dedi.
Sergiyle aynı ismi taşıyan ‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri’ isimli albüm hakkında bilgi veren Eser, geçmişi fotoğraflarla kayıt altına almayı ve geleceğe taşımayı amaçladıklarını söyledi. Albümün 13 yıllık bir çalışma ürünü olduğunu belirten Eser, içerisinde 72 ören yerinden çekilen 192 fotoğraf bulunduğunu kaydetti. Kente ait belge ve arşivlemenin az olduğunu görerek, ‘Biz ne yapabiliriz?’ sorusuyla yola çıktıklarını anlatan Eser, “Yaşadığımız topraklara sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla kentimizi en iyi bildiğimiz yöntemle, fotoğraf sanatı ile anlatmak istedik” diye konuştu.
Kendisinin mali müşavir, eşinin ise emekli eğitimci olduğunu dile getiren Eser, eşiyle beraber fotoğraf çekmek, eski Mersin fotoğraflarını toplamak ve arşivlemek gibi ortak noktalarından bahsetti. Kentin tarihiyle ilgili hikayeleri dinleyerek büyüdüklerine, daha sonrasında buraları gezerek fotoğrafladıklarına değinen Eser, şunları söyledi:
“Akdeniz’in sahillerinde gezerken, güneyden kuzeye, doğudan batıya doğru tarih fışkırır. Bu tarihi fotoğraflarken bazen gün doğumunda Anamur Kalesinden güne merhaba dedik, bazen de gün batımında Tarsus Roma Yolu Kilikya Kapısından hoşçakal dedik. Burada yaşayan, bu topraklar adına savaşan kralları, kraliçeleri düşündük. Biz de onların geçtiği yollardan yürüdük, iz bıraktıkları yerleri büyük bir heyecanla fotoğrafladık.”
Sergi, 27 Kasım’a kadar gezilebilecek.

MERSİN

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apple'ın açığını buldu ödül kazandı
YEREL HABERLER Apple'ın açığını buldu ödül kazandı
Lamas limonu, tescillendi
YEREL HABERLER Lamas limonu, tescillendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, işaret dilini öğreniyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, işaret dilini ...
Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Sürdürülebilir Turizm Eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Sürdürülebilir ...
Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı Erdemli Kaymakamı Avni Kula: "Coğrafi işaret tescil belgesi ile 'Lamas' limonunun marka değeri artacak" Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: "Coğrafi işaretin pazarlamada çok önemli katkıları olacak"
YEREL HABERLER Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi ...
'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda deprem tatbikatı
YEREL HABERLER 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda deprem ...
Toroslar zabıtası fırınları denetledi
YEREL HABERLER Toroslar zabıtası fırınları denetledi
MEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda bilgisayar laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER MEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda bilgisayar ...
Vali Su ve Başkan Seçer, KKTC tebrik kabulüne katıldı
YEREL HABERLER Vali Su ve Başkan Seçer, KKTC tebrik kabulüne katıldı
Hafif ticari araç domates serasına düştü Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç domates serasına düştü Kazada ...
Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu
YEREL HABERLER Ar- Ge Proje Pazarı 2019 ziyaretçileri ile buluştu
Vali Su, çocuk evindeki çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Su, çocuk evindeki çocuklarla bir araya geldi
MESKİ, 39 mahallenin yüzde 75 su indirimi kapsamından çıkarıldığını açıkladı
YEREL HABERLER MESKİ, 39 mahallenin yüzde 75 su indirimi kapsamından ...
Mersin'de, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlaması
YEREL HABERLER Mersin'de, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlaması
Başkan Gültak’tan ‘verginizi zamanında ödeyin’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan ‘verginizi zamanında ödeyin’ ...
KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümü Mersin’de törenle kutlandı KKTC Başkonsolosu Mendeli: “Kıbrıs Türk tarafı, ucu açık, sonuçsuz müzakere sürecinin parçası olmayacaktır”
YEREL HABERLER KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümü Mersin’de törenle ...
Mezitlili kadınlara uygulamalı diyabet eğitimi
YEREL HABERLER Mezitlili kadınlara uygulamalı diyabet eğitimi
Tollu'dan MGC’ye tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Tollu'dan MGC’ye tebrik ziyareti
Yavru kedi cerrahi müdahale ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Yavru kedi cerrahi müdahale ile hayata tutundu
Minik 'Ponçik' cerrahi müdahaleyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Minik 'Ponçik' cerrahi müdahaleyle hayata tutundu
Mersin'de stajyer avukatlar cüppe giydi
YEREL HABERLER Mersin'de stajyer avukatlar cüppe giydi
Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta içme suyu çalışmaları sürüyor
Mühürlü yabancı plakalı tırdan 75 bin paket kaçak sigara çıktı Mersin polisi, mühür üzerindeki numara ile beyannamedeki mühür numarasının birbirine tutmadığından dolayı arama yaptığı bir tırda, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi Olayla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı
YEREL HABERLER Mühürlü yabancı plakalı tırdan 75 bin paket kaçak ...
Mersin'de Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı
YEREL HABERLER Mersin'de Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X