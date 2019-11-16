Mersin'deki kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin dağlık kesiminde 2 gündür ulaşılamayan kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinin dağlık bölgesinde 2 günden bu yana ulaşılamayan 2 kazazede, İncirlik'te konuşlu olan Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopteri ve görevli tim tarafından bulundukları araziden kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MERSİN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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