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Yaşlı Destek Hizmetleri Çalıştayı düzenlendi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürmesine yönelik hizmetleri değerlendirmek amacıyla Yaşlı Destek Hizmetleri Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden 65 yaş üstü 10 bin civarında vatandaşın faydalandığı ifade edildi.

Yaşlı Destek Hizmetleri Çalıştayı düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürmesine yönelik hizmetleri değerlendirmek amacıyla Yaşlı Destek Hizmetleri Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden 65 yaş üstü 10 bin civarında vatandaşın faydalandığı ifade edildi.
Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen Yaşlı Bakım Çalıştayında yaş almışlar ile kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Çalıştayda, TÜİK verilerine göre, Türkiye’de yaşlı nüfusunda 9’uncu sırada yer alan Mersin’de, Büyükşehir Belediyesinin yaşlılara yönelik yaptığı hizmetler anlatılırken, hayata geçireceği hizmetlerin stratejisini belirlemek ve yol haritasını çizmek amacıyla görüş ve öneriler dinlendi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da yaşlı vatandaşlara çiçek takdim etti.

“Türkiye’de yaşlı nüfusunda 9. il konumundayız”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Manolya Karaoğlan, çalıştayda yaptığı sunumda, Büyükşehir Belediyesinin yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerini anlatarak, Türkiye’nin yaşlı nüfus oranlarıyla ilgili bilgiler verdi. Karaoğlan, “Ülkemiz son yıllarda artan yaşlı nüfusu ile yaşlı toplumlar sınıfına dahil olmuştur. TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8’ken, 2018 yılında yüzde 8,8’e yükselmiş. 1 milyon 814 bin nüfusa sahip ilimizde ise 160 bin 503 kişinin 65 yaş ve üzeri yaşta olduğu tespit edilmiştir. 65 yaş üstü nüfusun Mersin nüfusuna oranı ise yüzde 8,85’tir. 2015 yılı verileriyle karşılaştırıldığında Mersin’de artan bir yaşlı nüfusu olduğunu söylemek mümkün. Türkiye’de yaşlı nüfusunda 9’uncu il konumundayız” dedi.

65 yaş üzeri 10 bin yaşlı, hizmetlerden faydalandı
Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanan yaşlılara dair istatistikleri paylaşan Karaoğlan, hizmetlerden 65 yaş üstü toplam 10 bin civarı vatandaşın faydalandığını ifade etti. Verileri tek tek paylaşan Karaoğlan, Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık, gezici sağlık, hasta nakil hizmetleri, evde fizyoterapi, evde bakım ile evde temizlik desteklerinden faydalanan vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.
Mersin Kimsesiz Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Rabia Işık ise Büyükşehir Belediyesinin yaşlılara yönelik hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, “Yaşlıların yalnızlığını hissettirmeden, evlerde ziyareti, aranması, hatırlarının sorulması, önemsenmesi için başlatılan hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten güzel çalışıyorlar” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan yaşlı vatandaş Ayhan Öz de “Biz çok memnunuz. Yaşlıyız ve devamını istiyoruz. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MERSİN

16 Kasım 2019 Cumartesi

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