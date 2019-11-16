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Gaziler Kıbrıs’ta anılarını tazeledi

İHA

1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Tarsuslu Gaziler, savaştıkları topraklarda 45 yıl sonra anılarını tazeledi. Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren programda, gaziler ve eşleri duygusal anlar yaşadı.

Gaziler Kıbrıs’ta anılarını tazeledi

1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Tarsuslu Gaziler, savaştıkları topraklarda 45 yıl sonra anılarını tazeledi. Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren programda, gaziler ve eşleri duygusal anlar yaşadı.
Tarsus Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazileri, eşleriyle birlikte yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne götürdü. Vatan uğruna canları pahasına savaşan gaziler, 45 yıl sonra tekrar savaştıkları topraklara ayak bastı. Anıları tazelenen gaziler, yer yer duygulu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadılar.
Düzenlenen programda gazilere, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın eşi Derya Özinç Bozdoğan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru eşlik etti. Üç gün boyunca Kıbrıs’ta kalan gaziler ve eşleri, Boğaz ile Karaoğlanoğlu Şehitliği, Barış ve Özgürlük Müzesi, Barbarlık Müzesi, Açık Hava Müzesi ve harekat sırasında adaya ilk ayak bastıkları Yavuz Çıkarma Plajını ziyaret etti.

Resmi törene katıldılar
Programda, Derya Özinç Bozdoğan, Başkan Yardımcısı Kuru ve Tarsus Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti. Programın son gününde ise Tarsus Belediyesi heyeti ile gaziler, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. Kuruluş Yıl Dönümü kulama etkinliğine katıldı. Tören kortejinde Tarsus Muharip Gaziler Derneği üyeleri de yer alırken, kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Törenini ardından heyet, Tarsus Belediyesi ile kardeş şehir olan Tatlısu Belediyesinin Başkanı Hayri Orçan ile bir araya geldi. Gazileri şehirlerinde misafir etmekten oldukça mutlu olduklarını dile getiren Başkan Orçan, “Biz gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu imkanı gazilerimize sağlayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dilerken, gazilerimize de saygı ve minnetlerimizi iletiyoruz” dedi.
Gaziler de kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Bozdoğan’a teşekkürlerini iletti.

MERSİN

16 Kasım 2019 Cumartesi

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