Çekimlerine ekim ayında Mersin'de başlanan korku filmi 'Gri'nin lansmanı yapıldı.

Yönetmenliğini Öznur Eroğlu'nun yaptığı ve dijital platformlarda seyirciyle buluşacak olan filmin lansmanına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yelişboğaz'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Dizinin fragmanının da yer aldığı etkinlikte konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, film çekmenin gerçekten çok zor ve maliyetli bir iş olduğunu belirterek, "Hele bir de ekonomik kriz var ise çok daha zor. Bu süreçte bu işe girme cesaretini gösteren arkadaşlarımızı kutluyorum. Zor bir işe girmişler, başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Mezitli için 'kültür ve sanat kenti olacak' şeklinde bir hedef ortaya koyduklarını hatırlatan Tarhan, "Mersin geneline baktığımızda maalesef Atatürk heykeli dışında neredeyse heykel yok. Şiir yok, edebiyat yok, tarih konusunda çalışmayı biz yapıyoruz Soli Pompeipolis'te. Aratos isimli bilim adamının mezarını çıkarmaya çalışıyoruz, bu konuda belli bir noktaya geldik. Yapacak çok şeyimiz var sanat ve kültür alanında. İnsanların dili, milleti ne olursa olsun en kolay birleşebileceği alanın ben kültür ve sanat faaliyetleri ile spor olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise kentin değerlerinin başka şehirlere gitmesini arzu etmediklerini dile getirerek, "Kendi değerlerimizi burada oluşturup Türkiye'ye duyurabilirsek Mersin kazanır. Kendi gençlerimiz burada bu imkanlardan yararlanabilir. Umarım bu bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

Dizinin yapımcısı ve senaristlerinden Serkan Demir, filme ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de korku dizisi denemelerinin olduğunu ancak devamının gelmediğini belirterek, "Şu an sektörde yerel yapım korkugerilim dizisi yok. Gri, Türkiye piyasasını da ele geçirmek isteyen internet kanallarına satışını hedeflediğimiz kaliteli bir dizi. Yapılan bu kalitedeki ve korkugerilim tarzındaki bir işin, İstanbul harici bir yerde doğuyor olması dikkatleri üzerine çekeceği gibi, korkugerilim tarzındaki bir dizide ilk Türk kadın yönetmeninin varlığı da ilgi odağı olacaktır” dedi.

Korkugerilim türündeki bir dizinin ilk Türk kadın yönetmeni olmanın kendisini gururlandırdığını ifade eden Öznur Eroğlu ise, “Eğer gözler üzerinizdeyse, bir işte ‘ilk’ diye geçecekseniz ve sektörü iyi tanıyorsanız, inanın çok titizleniyorsunuz. Bu koca ekip, böyle önemli bir işin altından kalkacak doğru isimlerden oluşmakta. Nihayetinde de gerçek sahipleri olan, ekran başındaki seyircilerimize ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

MERSİN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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