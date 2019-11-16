A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı konuk edecek

- FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Basketbol Takımı, yarın Litvanya'yı Mersin'de konuk edecek.

E Grubu'ndaki ikinci hafta maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın saat 17.30'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak. Sporseverler, maça yoğun ilgi göstererek, biletleri günler öncesinden tüketti.

Salonda karşılaşma için hazırlıklar sürerken, milli takım da antrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde antrenman yaptı. İdmanın ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda minik basketbolcular da ay-yıldızlıları ziyaret edip şans diledi. Potanın Perileri, minik ziyaretçilere teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçında geçen perşembe günü Sırbistan'a deplasmanda 59-56 mağlup oldu. Litvanya ise sahasında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı bir skorla geçti.

A Milli Kadın Basketbol takımı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Ayşegül Günay Aladağ, Kübra Erat, Melis Gülcan, Cansu Köksal, Kuanitra Holingsvorth, Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, İnci Güçlü, Gizem Yavuz, Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin ve Merve Aydın.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Milli takımın ısınma hareketlerinden görüntüler

Antrenmandan görüntüler

Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, oyuncularına konuşurken

Sporcuların minik ziyaretçilerle görüntüsü

"Türkiye" sloganının atılması

Toplu fotoğraf çekimi

MERSİN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:50

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