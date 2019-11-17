Meksikalı Frida'nın hayatı kapalı gişe

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MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesini kapalı gişe sahneledi.

'Frida' balesi, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi. Orkestra şefliğini Burak Şatana'nın yaptığı eserin müziğine A.Maquez, J. P. Moncayo, C.A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eseri, dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.

Eserde, Tutku Barın Tümen, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ozan Demirbaş Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Miray Boyacıoğlu, B. Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu ve Yusuf Afacan rol aldı.



MERSİN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

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