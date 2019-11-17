Mersin'de lüks araç alev alev yandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan lüks otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda F.C.’nin kullandığı 38 AAE 967 plakalı otomobil seyir halindeyken Damlama mevkisinde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracını güvenlik şeridine çekerek kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki diğer sürücülerin de yardıma gelmesine rağmen alevler aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

MERSİN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

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