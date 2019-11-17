Yüzlerce balık telef oldu

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- MERSİN´in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bulunan 3 çeşit balık türünden yüzlercesi, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde mahalle arasında oyun oynayan çocuklar, sulama kanalında yüzlerce balığın telef olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DSİ ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Levrek, gökkuşağı ve yılan balığı türlerinin su yüzüne çıktığı görülürken, mahalleli balıkların zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Ekipler, balıkların neden telef olduğuyla ilgili inceleme başlattı.



MERSİN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.