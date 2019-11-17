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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Leszno Belediyesi arasında Odak Grup Toplantısı yapıldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Leszno Belediyesi arasında Odak Grup Toplantısı yapıldı

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında desteklenen Türkiye ve Polonya Çevre Ortaklığı Projesi’nin son faaliyeti olan Odak Grup Toplantısı, Polonya’nın Leszno kentinde gerçekleştirildi.
Türkiye ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yerel idareleri arasındaki ortaklıkların desteklenmesi amacıyla şehir eşleştirme bileşenlerini kapsayan AB finansmanlı programların en sonuncusunu Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı oluşturuyor. Programın bütçesi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse ediliyor.
Amaç sürdürülebilir bir ortaklık kurulması
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Leszno Belediyesi ortaklığında sürdürülen 'Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı Projesi', Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında desteklenen sayılı projelerden biri olma özelliğini taşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen projeyle, AB çevre politikasının yerel düzeyde uygulanmasıyla Mersin ve Leszno arasında sürdürülebilir bir ortaklık kurulması amaçlanıyor.
Bu çerçevede, 12 ay devam edecek olan projenin son faaliyeti Odak Grup Toplantısı, Polonya’nın Leszno kentinde yapıldı. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Atık Yönetimi Şube Müdürü Ömer Erdal Bilici, Mersin Ticaret Odası adına ise Başkan Danışmanı Cenk Cenkçimenoğlu katıldı.
Çevresel konularda halkın bilgiye erişimi sağlanacak
Aarhus sözleşmesi temelinde, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 'Çevresel Bilgiye Erişim' ve 'Halkın Katılım Toplantısı' direktiflerinin karşılıklı tartışılarak iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki belediye tarafından yapılan sunumlarda, mevcut durum ortaya konuldu.
Aarhus sözleşmesi gereği her türlü çevresel bilgiye erişimin sağlanması için gerekli tedbirlerin idarelerce alınması gerektiği vurgulanarak, büyük projelerde faaliyetlerin çevre etki değerlendirilmesinin objektif bir şekilde yapılarak, halkın süreçlere mutlaka dahil edilmesi ortak fikir olarak benimsendi.
Toplantılar sonucunda ortaya çıkan iyileştirme metni, proje sonunda Avrupa Birliği Komisyonu’na gönderilecek.

MERSİN

17 Kasım 2019 Pazar

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