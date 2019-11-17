FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında Mersin’de Litvanya’yı konuk eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, rakibini 7451 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan’a deplasmanda 5956 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda, ilk maçında Arnavutluk’u 10843 gibi farklı skorla yenen Litvanya’yı konuk etti. Karşılaşmanın başında üstünlüğünü ortaya koyan milliler, özellikle Quanitra, Pelin ve Gizem’in isabetli atışlarıyla ilk periyodu 4 sayı önde geçerken, ilk yarıyı da Ayşegül’ün kaydettiği 3 sayılık atışlarla 7 sayı önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler, 3. periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkarırken, karşılaşmayı 7451 farklı kazandı.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Janusz Calik xxx, Zdenko Tomasovic xxx, Blaz Zupancic xxx

Türkiye: Olcay Çakır xxx 4, Tuğçe Canıtez xxx 11, Quanitra Hollingsworth xxx 14, Gizem Yavuz xxx 7, Merve Aydın xx 1, Ayşegül Günay Aladağ xxx 11, Cansu Koksal xxx 5, Meltem Avcı xx, Pelin Bilgiç xxx 8, Kübra Erat xx 3, Tilbe Şenyürek xx 2, Esra Ural Topuz xx 8

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Litvanya: Kamile Nacickaite xx, Santa Baltkojiene xx 3, Gintare Petronyte xx 10, Gabija Meskonyte xx 6, Laura Miskiniene xx 6, Gabriele Sulske xx 9, Monika Grigalauskyte xx, Laura Juskaite xxx 13, Giedre Labuckiene xx, Mante Kvederaviciüte x 2, Egle Siksniüte x 2

Başantrenör: Mantas Semius

1. Periyot: 2117 (Türkiye lehine)

Devre: 3831 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 6044 (Türkiye lehine)

5. Faulle çıkan: Quanitra Hollingsworth (Türkiye)

MERSİN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 18:56

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