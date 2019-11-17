Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre alacak verecek tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay Beydeğirmeni Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, R.E. adlı şahıs ile Y.G. isimli şahıs arasında yaşanan tartışmada bıçak kullanıldı. Olayda aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Y.G., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olaydan sonra firar eden R.E., polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MERSİN
17 Kasım 2019 Pazar
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