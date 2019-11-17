Türkiye - Litvanya maçının ardından

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci haftasında Litvanya ile karşılaşan Potanın Perileri sahadan 74-51 galip ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jenerasyon değişikliği yaşandığını belirten A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, şunları ifade etti: "Yeni oyuncular, yeni kadrolar. Gidenlerin yerini doldurarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu kapasitede oyuncularımız var. Kulüplerde sorumluluk alarak donanımlarını arttırmaları gerekiyor. Bu olduğu zaman olimpiyatlara gittik, dünya şampiyonaları gördük, Avrupa Basketbol Şampiyonas'ında kürsüye çıktık. Eski günleri tekrardan yakalama şansımız var. Maça gelecek olursak çok kararlı başladık. Zaten Sırbistan maçında bunun ilk adımını atmıştık. Bundan böyle de bu şekilde oynamaya gayret göstereceğiz. Maç içinde geri adım atmayan, her top için savaşan, beraber oynamaktan keyif alan, akıllı oynayan, doğru tercihler yapan bir milli takım kimliğinde olmak istiyoruz. Gruplarında birincilik elde edenler ve en iyi 5 ikinci takım Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gidecek. Oralara giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu genç çocukların güzel bir miras bırakmalarını istiyorum. Bugün oyuncularımla gurur duydum. İnşallah önümüzdeki maçlarda da böyle oynarız. Türk kadın milli takımının genlerinde savunma yapmak var ama hücumda problemler yaşıyorduk. Bugün hücumda da iyi oynamaya çalıştık. İyi hücum etmek için organizasyon yetmiyor, doğru yerde doğru pas verebilmek, şutu sokabilmek çok önemli."

MERVE AYDIN: KAZANMAK İÇİN OYNADIK

Grubu lider bitirmek istediklerini belirten A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Merve Aydın, "Sırbistan maçında takım olarak bir adım attık. Onları elimizden kaçırdık ama bugünkü maçta 1 dakika bile geri adım atmadan bütün enerjimizle kazanmak için oynadık. Hem bizim enerjimiz hem de seyircimizin enerjisi bir araya gelince sonuç böyle oluyor. Üzerimize düşeni yapıp üstüne koyarak devam edeceğiz. Grubu lider bitirmek istiyoruz" dedi.

GINTARE PETRONYTE: TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUM

Litvanya Milli Takımı oyuncusu Gintare Petronyte ise basın toplantısında "Türkiye'yi tebrik ediyorum, bizden daha iyi oyuncular. Şansımızın olması için bu şekilde devam edemeyiz" dedi.

Salondaki atmosferin çok iyi olduğunu belirten Litvanya Milli Takımı Antrenörü Mantas Semius da, "Seyircilerin yarattığı atmosfer takımın da kazanmasını sağladı. Agresif oynayarak bizi top kayıplarına zorladılar" diye konuştuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ceyhun Yıldızoğlu ve Merve Aydın'ın açıklamaları

Mantas Semius ve Gintare Petronyte'in açıklamaları



MERSİN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

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