Bisikletliler, Tarsus Doğa Parkına hayran kaldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve adı geçtiğimiz günlerde Tarsus Doğa Parkı olarak değiştirilen hayvanat bahçesini yüzlerce bisikletli ziyaret etti.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Tarsus Bisiklet Festivali kapsamında farklı illerden Tarsus’a gelen bisiklet gruplarına üye yüzlerce bisikletli, kentin tarihi ve doğal yerlerini gezdi. Bisikletçiler, Berdan Barajı mesire alanı içerisinde yer alan ve bölgede tek olma özelliğini taşıyan hayvanat bahçesini de ziyaret ettiler.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Adana, Mersin, Kadirli, Hatay, Niğde ve Kayseri’den toplam 14 ayrı bisiklet grubu katılım gösterdi.

İki gün süren etkinlik kapsamında 200’ün üzerinde ve her yaş grubundan bisikletçi belirlenen güzergahları izleyerek kentin tarihi, doğal ve turistik noktalarını gezdiler.

Kentlerde bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak, bisiklet sporunu sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Tarsus Doğa Parkı’nı da ziyaret eden bisikletliler, burada bulunan onlarca tür hayvanı yakından görme şansı buldular.

MERSİN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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