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'Süt senin gurur Mersin'in projesi ile 56 bin öğrenci ücretsiz süt içiyor Mersin Büyükşehir ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığı kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Süt senin gurur Mersin'in' sloganıyla yola çıktığı okul sütü projesiyle ilk haftada 56 bin öğrenciye sütlerini ulaştırdı.

'Süt senin gurur Mersin'in projesi ile 56 bin öğrenci ücretsiz süt içiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Süt senin gurur Mersin'in' sloganıyla yola çıktığı okul sütü projesiyle ilk haftada 56 bin öğrenciye sütlerini ulaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığı kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Süt senin gurur Mersin’in' sloganıyla yola çıktığı okul sütü projesiyle ilk haftada 56 bin öğrenciye sütlerini ulaştırdı.
Proje kapsamında Mersin’in 3 ilçesindeki 33 okulda, haftanın 2 günü 200 milimetrelik paketlerde süt dağıtımı gerçekleştiriliyor. Akdeniz’de 17, Toroslar’da 7 ve Tarsus’ta 9 okul olmak üzere başlatılan proje, özellikle Mersin’in dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

“Yerel üreticilerimizden aldığımız sütü, öğrencilerimize sunmuş bulunmaktayız”
Proje kapsamında Mersin Bölgesi S.S. Mersin Narenciye ve Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliği’nden temin edilen sütler, paketlenerek çocuklara ulaştırılıyor. Projenin çocukların gelişimine ve yerli üreticinin kalkınmasına fayda sağladığını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, “Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerimizde özellikle dezavantajlı okullarımıza yönelik süt projemizi başlatmış bulunuyoruz. Haftanın iki günü kendilerine dağıtılacak. Haftalık 56 bin paket dağıtıma ulaşmış olacağız. Buradaki amacımız, bu çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sağlamak. Bu amaçla projeyi yerel üreticilerimizden aldığımız sütü paketleyerek sonrasında öğrencilerimize sunmuş bulunmaktayız. Şu anda bunun mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Çocuklar için gerçekten yerinde bir hareket olmuş”
Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin ücretsiz süte ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Uluğ İlkokulu Müdürü Adem Gençoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanlığının başlatmış olduğu okul sütü dağıtım projesi, kalkınmada geri kalmış ya da dezavantajlı bölgedeki gelişim çağındaki çocuklar için gerçekten yerinde bir hareket olmuş. Çocukların gelişiminde hepimizin bildiği gibi katkı sunacaktır. Kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Süt içeceğiz, mutlu olacağız, büyüyeceğiz”
Üçüncü sınıf öğrencisi Muhammet Samet Şos, okul sütü için Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Süt dağıttılar. Sütün tadını çok sevdim. Sütü zaten seviyordum. Bu daha da lezzetliymiş. Üstelik süt çok sağlıklı bir ürün. Eğer süt içersek, sağlıklı büyürüz ve zihnimiz de çok iyi çalışır" ifadelerini kullandı.

MERSİN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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