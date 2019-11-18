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Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Toroslar’a ‘Ulusal Ödül’ getirdi

İHA

– Toroslar Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) yapılan değerlendirme sonucu ‘Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Ulusal Ödülüne’ layık görüldü.
Avrupa Birliği Komisyonu’nun kentlerde hareketliliği artırmak, güvenli yürüyüş ve bisiklet yollarıyla erişilebilir şehirler oluşturmak ve belediyelerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, bu yıl ilk defa en aktif katılım sağlayan belediyelere ‘Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü’ verildi. Belediyelerin özverili çalışmalarını ödüllendirmek ve diğer belediyeleri teşvik etmek amacıyla TBB tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftasına en aktif katılan belediyeler belirlenerek, 64 belediye arasından 15’i ödüllendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, AB Başkanlığı Katılım Politikası Daire Başkanı Elif Kurşunlu ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri Miray Akdağ'dan oluşan Ulusal Ödül Jürisi belediyelerin hafta kapsamındaki etkinlikleri değerlendirdi.
‘Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme’ temasının işlendiği kampanyaya Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimleriyle bu yıl ilk defa dahil olan Toroslar Belediyesi, hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi sonucunda 64 belediye arasından seçilen en aktif 15 belediyeden biri oldu. Toroslar Belediyesi, yapılan değerlendirmeler sonucu “Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri”, “Kalıcı Önlemler” ve “22 Eylül Arabasız Gün” şartlarını yerine getiren 39 belediyeden 15’i arasına girerek ödül almaya hak kazandı.

“Bu ödül Toroslar’da yaşayan herkesin”
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerin TBB tarafından ödüllendirilmesinin gurur verici olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Amacımız, ödül almaktan ziyade halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamasıdır. Bu ödül, Toroslarımızda yaşayan herkesin” dedi.
Hafta ile kent hayatında yaşanan sorunlar, stres, trafik, çevre kirliliği ve hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunlarına dikkat çekmenin ve kentte yapabilecekleri ortaya koymanın amaçlandığını belirten Yılmaz,
“Biz Avrupa Hareketlilik Haftasının bu hedeflerini benimsiyoruz. Bu kampanyada bizimle omuz omuza yürüyen, yaptığımız faaliyetin öneminin anlaşılmasına katkı sağlayan belediye personelimize, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve değerli Toroslar halkına teşekkür ediyorum. İnşallah hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz çalışma ve projelerle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakacağız. Birlikte daha nice başarılara imza atmayı temenni ediyorum” diye konuştu.
Toroslar Belediyesi, bir hafta süren kampanya kapsamında; ilçe trafiğinde bisiklet sürme etkinliği ile Çağdaşkent Anadolu Lisesine ‘Metal Bisiklet Park Yeri” hediye edilmesinin yanında; mahallelerde çevre temizliği, ‘Birlikte Yürüyelim’ korteji, okullarda güvenli bisiklet sürme eğitimi ile ilçenin tarihi mirası olan Yumuktepe Höyüğü’nde temizlik çalışması yaparak farkındalık oluşturmuştu. Avrupa Hareketlilik Haftasının son gününde eski Milli Futbolcu Nihat Kahveci ve Milli AtletSurvivor Sema Aydemir’in hayranlarıyla buluştuğu ‘Arabasız Gün Etkinliği” ile de kampanyaya renk katmıştı.

MERSİN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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