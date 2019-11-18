Mersin'de arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi

Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan arabuluculuk sınavına katılacak olan avukatların sınava başarılı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla, Mersin Barosu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, ‘Arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi’ düzenlendi.

Uzman psikolog Sibel Düzakı, iletişim uzmanı İsmail Özimer, avukatlar Ebru Güneş ve Özge Parlak Keresteci’nin sunumuyla Mersin Barosu Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör ve avukatlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Çok uzun bir süredir birçok meslektaşımız baromuzda arabuluculuk eğitimi aldı ama maalesef sınav bir türlü yapılamadı. Sistemin kendi içindeki aksaklıklar, sizlere de bir takım sorunlar yaşatmaktadır. Arabuluculuk sınavı en son 25 Aralık 2016 tarihinde yapılmıştı. 3 yıldan bu yana baromuz tarafından 409 meslektaşımıza arabuluculuk eğitimi verilmiştir. 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek olan arabuluculuk sınavı için, meslektaşlarımıza büyük katkısı olacağına inandığımız yoğun bir eğitim programı hazırladık. Yine 2020 Temmuz ayında yapılacak olan arabuluculuk sınavı için de baromuz tarafından meslektaşlarımıza yönelik eğitim programı düzenlenecektir" dedi.

MERSİN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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