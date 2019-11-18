'Geçmişten geleceğe Mezitli dokuması’ projesi ödül getirdi

Mezitli Belediyesi, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü ve Mezitli Soroptimist Kulübü’nün ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Geçmişten geleceğe Mezitli dokuması’ projesi kapsamında yardımcı asistanlık yapan Damla Güden, katıldığı bir yarışmada 1’incilik elde etti.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 14. İstanbul İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışmasında, 'Pele'nin gözyaşları' tasarımıyla birinci olan Damla Güden, Mezitli Soroptimist Kulübü üyelerinin göğsünü kabarttı. Güden, elde ettiği başarısıyla İtalya’da eğitim ve para ödülü almaya hak kazandı.

Kulüp üyeleri olarak mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, “Birçok projelerimizle ile kadınlarımızın sosyal hayatta daha güçlü ve başarılı olmasını sağlıyoruz. Bugün de bunun karşılığını almış bulunuyoruz. ‘Geçmişten geleceğe Mezitli dokuması’ projemizde asistanlık yapan Damla Güden’in başarısı bizleri mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Tasarım gücü ve sanatsal bakış acısı kuvvetli olan Damla, disiplinli çalışması ve yeteneğiyle bu başarıyı hak etmiştir. Kendisine nice başarılar diliyoruz" dedi.

MERSİN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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