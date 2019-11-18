Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Sporun ve sporcunun yanındayız"

Türkiye Motodrag Şampiyonası’nda Toroslar Belediyesi’ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF), 1617 Kasım tarihleri arasında Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlediği Türkiye Motodrag Şampiyonası’nda Toroslar Belediyesi’nin destek verdiği Mersin Motosiklet Spor Kulübü yarışmacıları, 2. ayak yarışlarında 15 kupa, 3. ayak yarışlarında 17 kupa alarak 2019 yılı Türkiye Kulüpler Şampiyonluğunu göğüsledi.

Türkiye’nin dört bir yanından 46 sporcunun katıldığı yarışlarda Toroslar Belediyesi’ni temsilen yarışan sporcu Caner Kıt ise sınıfında Türkiye Motodrag Şampiyonluğunu elde etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başarılarından dolayı Caner Kıt ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerini tebrik ederek, “Belediyemizi temsil eden sporcularımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde etmesi bizim için büyük bir gurur. Kulübümüz bünyesinde ve Mersin’de destek verdiğimiz sporcularımızın hepsi çok yetenekli. Antalya’da yapılan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartan sporcumuz Caner Kıt ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyelerini tebrik ediyorum. Belediye olarak bundan sonraki süreçte de spora her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

MERSİN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.