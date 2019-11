Seçer: “Bizim kırım oranımız 2,5 kat daha fazla” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında, akaryakıt ihalesine ilişkin kırım rakamlarına açıklık getirdi Seçer: “MESKİ ihalesinde geçtiğimiz dönemki en son ihalede elde edilen rakamlarla şu anki süreci devam eden ihaledeki rakamların farkı en az 2,5 kat daha fazla bizim kırım oranımız”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında gündeme gelen akaryakıt ihalesine ilişkin kırım rakamlarına açıklık getirdi. Seçer, “MESKİ ihalesinde geçtiğimiz dönemki en son ihalede elde edilen rakamlarla şu anki süreci devam eden ihaledeki rakamların farkı en az 2,5 kat daha fazla bizim kırım oranımız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2019 yılı kasım ayı olağan toplantı döneminin 2’nci birleşimi, Başkan Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Toplantıda, 42’si komisyon raporu, 7’si idareden gelen teklif olmak üzere 49 madde görüşüldü.

İlk olarak komisyon raporlarının ele alındığı toplantıda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında yapılması planlanan trafo merkezleri, meclisi ikiye böldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarında kabul edilerek meclise gelen, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğünce hazırlatılan, Gülnar’ın Koçaşlı ve Tepe Mahalleleri muhtelif parsellerinde trafo merkezi işaretlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili rapora, CHP’li ve HDP’li meclis üyeleri karşı çıktı. Başkan Seçer’in oylamaya sunduğu rapor, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, birinci birleşimde komisyona havale edilen 13 ilçenin 2020 yılı bütçeleri ise oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesine ait helikopterin 3 yıl ve üzeri süreyle kiralamasına ilişkin Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili komisyon raporu da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Seyyar Yeri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İşsizlikle Mücadele Komisyonu tarafından reddedildiği komisyon raporu da mecliste detaylı olarak ele alınan bir başka madde oldu. Dört komisyon üyesinin şerh koyduğu komisyon raporu üzerine söz alan Meclis Üyesi Hasan Tüzün, seyyar satıcılarla görüştüğünü, hepsinin maliyeye kayıt yaptıracaklarını söylediklerini belirterek, reddedilen raporun komisyona iade edilmesini istedi. Başkan Seçer’den, mevcut seyyar satıcıların kayıt altına alınmalarını ve yenilerinin kabul edilmemesini de talep eden Tüzün, mevcut iki derneğin de birleştirilmesini istedi.

Yapılan oylama sonucunda rapor, yeniden görüşülmek üzere komisyona iade edildi.



“Bizim kırım oranımız 2,5 kat daha fazla”

İdareden gelen konuların ilgili komisyonlara havale edildiği meclis toplantısında, dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ak Parti Grup Sözcüsü Mevlüt Ekmekçi, bir önceki birleşimde gündeme gelen akaryakıt ihalesine ilişkin Başkan Seçer’in dile getirdiği kırım rakamlarına itiraz etti. Ekmekçi, “MESKİ ihalesinin yapıldığı ve bu ihalede 19 artı 3 gibi bir kırımla verildiğini ifade ettiniz. Samimiyetinize zerre kadar şüphem yok. size verilen bilgilerin yanıltıcı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu ihalede en yüksek kırımın 7,18 olduğunu biliyoruz. İhaleye katılan bütün firmaların kırım toplamını hesap ediyoruz, 22’yi bulamıyoruz” diyerek Seçer’den görüş istedi.

Pazartesi günü yapılan meclis toplantısında, “MESKİ, geçmiş dönemde ihale yaptı, kırım yüzde 7,5’tu. Aynı MESKİ şimdi yeni yönetimle ihale yaptı, yüzde 22 kırımla biz akaryakıt aldık” diyen Seçer, Ekmekçi’nin görüş istemesi üzerine şunları söyledi:

“İhale süreci devam ediyor şu anda, o nedenle rakamsal olarak konuşmayacağım. Kırım oranını verirken alacağınız referans önemli. O gün verdiğim kırım rakamı, bugünkü akaryakıtın piyasa satış fiyatı üzerinden yapılan bir değerlendirme. TÜPRAŞ satış fiyatı üzerinden değerlendirme yaptığınız zaman sizin dediğiniz ortaya çıkıyor. Ama her hal ve şartta MESKİ ihalesinden elde ettiğimiz şu günkü bulgular, neticelenmemiş bir ihale; geçtiğimiz dönemin en son yapılan ihalesine göre, en az 2,5 kat daha fazla kırıma sahip oldu. Mevzuatlara aykırı konuşmak istemiyorum. Zaman zaman rakamlar yanlış telaffuz edilebilir ya da referans tam olarak belirtilmeden ben burada zikrettiğim için size afaki gelmiş olabilir. Onu da düzeltmiş olalım. Ama burada özellikle altını çizmem gereken nokta; geçtiğimiz dönemki en son ihalede elde edilen rakamlarla şu anki süreci devam eden ihaledeki rakamların farkı en az 2,5 kat daha fazla bizim kırım oranımız.”



“Hiçbir saik beni bağlamaz. Bizim iyi yetişmiş, liyakatli personele ihtiyacımız var”

MHP Grup Başkanı Mahmut Tat ise sözleşmeli çalışanları gündeme getirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde 1015 yıldır çalışan ve alanında uzmanlaşmış yetişmiş elemanların sözleşmeli olduklarını belirten Tat, “Şimdi dönem sonu olduğu için büyük ihtimalle çıkışları verilecek. Bunların tekrar devam etmeleri sağlanacak mı? Biz devamlarının sağlanması konusunda değerlendirme yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar olduğunu dile getiren Seçer de “Bunlarla ilgili bizim böyle bir tasarrufumuz yok. Elimizde böyle bir personel de yok, çünkü bu kadrolara alınan personel, gerçekten belediyenin ihtiyacı için alınıyor. Ben de alımlar yaptım ama çok ince eleyip sık dokuyoruz. Gerçekten konusunda uzman insanları bu kadrolara dahil ediyoruz. Dolayısıyla bizim böyle bir durumumuz yok. daha önce öğretmen alımlarında bazı gelişmeler oldu. Biz orada da hassas davrandık. Özellikle uyarılar oldu bana, bazı ufak tefek yaptığımız yanlışlıkları dahi düzelttik. Bizim iyi yetişmiş, liyakatli personele ihtiyacımız var. Samimiyetimle söylüyorum, hiçbir saik beni bağlamaz, onun liyakati benim için önemli; çünkü ihtiyacımız var bizim o insanlara. Öyle bir haksızlık, hukuksuzluk olmaz. Ama ola ki yanlışlık olabilir, bunu bana lütfen iletin, biz müdahale edelim, böyle bir şey varsa düzeltelim” dedi.



“Amacımız, kenti düzene sokmak”

Seyyar satıcılar konusu, dilek ve temenniler bölümünde bir kez daha gündeme gelirken, bazı meclis üyeleri, kayıt altına alınsalar dahi seyyar satıcıların sabit esnafın dükkanı önüne tezgah açmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiler.

Bunun üzerine konuya açıklık getiren Başkan Seçer, “Bizim burada amacımız, esnafa uzak noktalar var, örneğin Kültür Park. Bir su alacak ya da farklı bir gıda maddesi alacak, orada bir markete gitme şansı yok; oraları düzene sokalım. Önceki hafta bir akşam aniden yürüyüşe çıktım orada, tablo son derece kötüydü. Son derece de üzüldüm. Esnaf her tarata, yolun ortasına tezgahı kurmuş ve bu şekilde serbest bıraktığın zaman kirlilik de artıyor. Hemen ‘seyyar satıcılara yasaklıyoruz’ dedik. Aynı tespiti dün yaptım aynı noktada, ortalık tertemiz. Bir disiplin altına almamız lazım. Ben insanların ekmeğine saygı duyuyorum. Özgürlük güzel bir şey ama özgürlükleriniz şurada sınırlıdır; bir başkasının alanına girdiğiniz noktada özgürlüğün bir kıymeti harbiyesi kalmaz. O noktada özgürlük olmaz, keyfiyet olur. Biz bu keyfiyeti yaşatamayız. İşte o sınırı belirlemek; benim gayem bu. Tekrar görüşelim komisyonda. Ben çok ısrarcıyım, varsa soru işaretleri, bunları giderelim. Beraber komisyon mu oluştururuz, orada kimlere verilecek, bunları beraber mi tespit ederiz? Benim tasarruf kullanacağım alanlar zaten Büyükşehir’in yetki alanları; ana caddeler, bize ait olan parklar. Bunu komisyonda tartışalım, bir orta yolunu bulalım istiyorum. Komisyonda her konu tartışılsın, yeter ki kenti düzene sokalım. Çünkü vatandaş bu konuda şikayetçi, bu şikayeti ortadan kaldıralım ama diğeri de ‘Benim ekmek teknem bu. Bunu kaldırdığınız zaman ben çocuğuma ekmek götüremiyorum’ diyor. Böyle de bir sıkıntı var. Bunun orta yolunu bulmamız lazım” ifadelerini kullandı.

MERSİN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:38

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.