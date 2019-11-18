Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı Bilecik'te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Şehidin 2 aylık nişanlı olduğu ve erkek kardeşinin de Hakkari'de uzman çavuş olduğu öğrenildi Oğlunu asker selamıyla uğurlayana anne: "Senin için dik duracağım"

Bilecik'te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 2 aylık nişanlı oğlunu asker selamıyla uğurlayana anne, "Senin için dik duracağım" dedi.

Dün gece EskişehirBozüyükBilecik karayolu Başköy mevkisinde meydana gelen kazada, uygulama için yol üzerine duba koyan Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın'a, Yaşar G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Uzman Çavuş Mert Kaya ve Uzman Çavuş Selim Kayın kazada yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mert Kaya hastanede yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Kaya için bugün ikindi namazının ardından Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende, anne Ümmü Kaya ile baba Tekin Kaya, kardeşler Tolga ve Buket, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi, Vali Ali İhsan Su ile diğer protokol üyeleri teselli etmeye çalışırken şehidin kardeşi Tolga bir an olsun kardeşinin fotoğrafını bırakmadı.

Şehidin cenazesi daha sonra Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce top arabasına konuldu. Bir süre top arabasının arkasında evlatlarının cenazesinin ardından yürüyen aile, şehide el salladı. Acılı aile şehidine selam durarak uğurladı.

Anne Ümmü Kaya, "Senin için dik duracağım annem. Sen ölmedin, yaşıyorsun" dedi.

Şehit Mert Kaya'nın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidin 2 aylık nişanlı olduğu ve erkek kardeşinin de Hakkari'de uzman çavuş olduğu öğrenildi.

MERSİN 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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