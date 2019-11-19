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Ören yerinde gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL

DHA

MERSİN´de evlilik yıl dönümleri için ören yerinde fotoğraf çektirmek isteyen Nedret İpek (48) ile eşi Nüket İpek (42), `yönetmelik gereği´ 750 TL para istenmesi üzerine büyük şok yaşadı. Çift, isteklerini gerçekleştiremeyerek geri döndü.

MERSİN´de evlilik yıl dönümleri için ören yerinde fotoğraf çektirmek isteyen Nedret İpek (48) ile eşi Nüket İpek (42), `yönetmelik gereği´ 750 TL para istenmesi üzerine büyük şok yaşadı. Çift, isteklerini gerçekleştiremeyerek geri döndü.
Erdemli ilçesi Kanlıdivane Ören Yeri'ne, anı olması için düğünlerinde giydikleri gelinlik ve damatlıkla giden Nedret İpek ile Nüket İpek, 7 TL olan giriş ücretini görevlilere uzattı. Ancak çiftten gelinlik ve damatlıkla oldukları için yönetmelik gereği 750 TL ödemeleri istendi.
Çift, yetkililere amaçlarının ören yerinde bir organizasyon yapmak olmadığını, sadece birkaç anı fotoğrafı çekmek olduğunu söyledi ancak isteklerini gerçekleştiremediler.  28 yıldır fotoğrafçılık sektöründe hizmet veren Nedret İpek, "Eşimle birlikte evlilik yıl dönümümüz nedeniyle anı fotoğrafı çekelim dedik. Eşim gelinliğini, ben de damatlığımı giydim. Kanlıdivane´ye gittik. 7 TL olan giriş ücretini ödeyerek içeri girmek istedik. Ancak oradaki görevliler `giriş ücreti 750 TL´ dediler. Ayrıca bu ücreti de bankaya yatırmamızı istediler. `Eğer çok girmek istiyorsanız hanımefendi gelinliğini çıkartsın öyle girin´ dediler. `Eşimin gelinlikle girmesini engelleyecek bir kılık kıyafet yönetmeliğiniz var mı?´ diye sorduğumda hayır cevabını aldım. Üzülerek geri döndük. Düğün yapan insanların maddi durumu belli. İstenilen çok uçuk bir para. Bir çok gelin-damat geri dönmek zorunda kalıyor. Şehir dışından gelenler mağdur oluyor. Orada gelin damatlar anı fotoğrafı çekmek istiyor. Bunun önüne kıyafet sorununun çıkartılması kabul edilemez. `Gelinliğinizi çıkartın içeri öyle girin demeleri´ bizi çok üzdü" dedi.
'BİRÇOK GELİN GERİ DÖNDÜ'
Yaşadığı olay üzerine yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten İpek, "Müze girişlerinde para alınmadığını öğrendim. Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüm. Önüme 6 nolu cetveli getiriyorlar hep. Ören yerlerinde anı fotoğrafı çekmek isteyenleri 6 nolu cetvelin içine sokmak istiyorlar. Bu 6 nolu cetvelde `Düğün, nişan organizasyon yapılacak ise önceden başvuru yapılıp gün alınmalı. Böyle bir organizasyon yapıldığı takdirde 750 TL, 2 saati geçerse bin 500 TL alınır´ deniyor. Eğer böyle organizasyonlar yapıyorsak 7 bin 500 TL olsun. Ama biz her turist gibi eşimle gidip 10-15 fotoğraf çekip çıkacaktık. Bu şehrin tanıtımına faydalı olacak bir şey. Birçok gelin geri döndü. Abiye ile gelenler bile geri çevrildi. Biz orada organizasyon yapmıyoruz. CİMER'e yazı yazdım. Bana gelen cevapta ören yerlerinde bir kılık kıyafet yönetmeliği olmadığı, uygulamanın keyfi olduğunu söylediler. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür" diye konuştu.
ODA BAŞKANI: TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLIYORUZ
Mersin Fotoğrafçılar Odası Başkanı Önder Türkmen ise, uygulamanın hem sektöre hem de turizme büyük darbe vurduğunu söyledi. Randevularını yaklaşık 5-6 ay öncesinden oluşturduklarını belirten Başkan Türkmen, şunları söyledi:
"Şehir dışından gelen konuklarımıza ören yerlerimizi gösteriyoruz. Ona göre sözleşme imzalıyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda ören yerlerine girişlerin 750 TL´ye yükseltilmesi bizlere büyük zarar vermeye başladı. Verdiğimiz sözü yerine getiremiyoruz. Çiftlerimizle birlikte buraya giremiyoruz. Eskiden her gün 20-30 meslektaşımız buralara girer, tanıtımlarını yapardı. Turizmde de büyük katkı sağlıyoruz. Buralar ara noktalar, çoğu kişinin haberi yoktu bizler sayesinde tanındı. Tarihi noktaları en iyi tanıtan bizleriz. Gelir noktasında da katkı sağlıyoruz. Ama şu an bu gelirler yüzde 60 oranında düşmüş durumda. Bu rakamlardan dolayı kimse oralara gitmek istemiyor. Biz normal rakamları ödeyerek buralara girmek istiyoruz. Amacımız orada etkinlik oluşturmak değil. Biz sadece 6-7 fotoğraf çekiyoruz, bu yüzden genel yönerge bizi bağlamıyor. Amacımız sadece hatıra fotoğrafı çekmek. Yetkililerden ricamız bu sorunun bir an önce çözülmesi."

MERSİN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:14
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  • YATSI 18:55
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