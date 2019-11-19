İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Mersin'de gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Mersin'de gerçekleşti

İHA

Türkiye'nin büyük zirvelerinden biri olan 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi (İKZ9) 1415 Kasım tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirildi.

İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Mersin'de gerçekleşti

Türkiye’nin büyük zirvelerinden biri olan 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi (İKZ9) 1415 Kasım tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirildi.

'Geleceğe İz Bırak' mottosuyla, geleceği birlikte tasarlamak ve kurumsal geleceğe değer katmak amacıyla 1415 Kasım tarihlerin Mersin'de bir otelde 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) koordinasyonunda gerçekleşen Zirve'de Endüstri 4.0, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi kavramların getirdiği yıkıcı teknolojilerin kökten değiştirdiği; iş dünyasının iş yapış şekillerini, liderlik, öğrenme ve yönetilme biçimlerinin masaya yatırılırken, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Dünya markalarını, profesyonel konuşmacılar ve iş dünyası ile buluşturan 9'uncu İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde; küresel trendler, yeni iş modelleri, dijital dönüşüm süreci ve getirdiği yenilikler, iş dünyasının başarılı uygulamaları konuşuldu. İş dünyasını dünya markaları ve geleceği tasarlayan profesyonel konuşmacılarla buluşturan zirve, markamarka, markakatılımcı, katılımcı katılımcı arasında sürdürülebilir bir network ağı ile yeni iş modelleri ve iş birlikleri hedefliyor.

Zirvede önemli kuruluş temsilcileri yer aldı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi rektörlük temsilcileri ve öğretim üyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş temsilcileri zirveye katıldı.

Dünya markalarını, profesyonel yöneticileri ve 750’den fazla iş dünyası temsilcisini ağırlayan zirvede dünyaca ünlü markaların CEO ve üst düzey yöneticileri, akademisyenler; insan yönetimi, dijital dönüşüm, kurumsallaşma ve markalaşma konularında görüşlerini paylaşıp, sunumlarını gerçekleştirdiler.

MERSİN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ören yerinde gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL
YEREL HABERLER Ören yerinde gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL
Şehit Uzman Çavuş Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı Bilecik'te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Şehidin 2 aylık nişanlı olduğu ve erkek kardeşinin de Hakkari'de uzman çavuş olduğu öğrenildi Oğlunu asker selamıyla uğurlayana anne: "Senin için dik duracağım"
YEREL HABERLER Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı Bilecik'te ...
Seçer: “Bizim kırım oranımız 2,5 kat daha fazla” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında, akaryakıt ihalesine ilişkin kırım rakamlarına açıklık getirdi Seçer: “MESKİ ihalesinde geçtiğimiz dönemki en son ihalede elde edilen rakamlarla şu anki süreci devam eden ihaledeki rakamların farkı en az 2,5 kat daha fazla bizim kırım oranımız”
YEREL HABERLER Seçer: “Bizim kırım oranımız 2,5 kat daha ...
5 ülkeden 30 çevre dostu genç Kızkalesi'nde Gençler, UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi'ne geldi
YEREL HABERLER 5 ülkeden 30 çevre dostu genç Kızkalesi'nde Gençler, ...
Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Sporun ve sporcunun yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı Toroslar ...
'Geçmişten geleceğe Mezitli dokuması’ projesi ödül getirdi
YEREL HABERLER 'Geçmişten geleceğe Mezitli dokuması’ projesi ödül ...
Mersin'de arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi
Başkan Gültak'tan MGC'ye tebrik ziyareti Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur"
YEREL HABERLER Başkan Gültak'tan MGC'ye tebrik ziyareti Akdeniz ...
Kablo çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı
MESKİ yönetimi, yeni yatırımlar için İller Bankası heyetini ağırladı
YEREL HABERLER MESKİ yönetimi, yeni yatırımlar için İller Bankası ...
Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu 'Şahmeran' etkinliği sona erdi Tarsus'ta iki gün süren etkinlikte, söyleşiler, hediyelik eşya stantları, sergiler, paneller ve müzikli gösteriler yer aldı
YEREL HABERLER Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu 'Şahmeran' ...
Gültak, pazarcı esnafını ve vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Gültak, pazarcı esnafını ve vatandaşları dinledi
MEÜ'de 'Ar-Ge Proje Pazarı 2019'da ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER MEÜ'de 'Ar-Ge Proje Pazarı 2019'da ödüller ...
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Toroslar’a ‘Ulusal Ödül’ getirdi
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Toroslar’a ...
Başkan Seçer, Türkiye-Litvanya maçı coşkusuna ortak oldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Daha nice maçlarda başarılar diliyoruz"^
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Türkiye-Litvanya maçı coşkusuna ortak ...
Mersin'de emeklilere işitme tarama testi
YEREL HABERLER Mersin'de emeklilere işitme tarama testi
'Süt senin gurur Mersin'in projesi ile 56 bin öğrenci ücretsiz süt içiyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Süt senin gurur Mersin'in' sloganıyla yola çıktığı okul sütü projesiyle ilk haftada 56 bin öğrenciye sütlerini ulaştırdı
YEREL HABERLER 'Süt senin gurur Mersin'in projesi ile 56 bin öğrenci ...
Bisikletliler, Tarsus Doğa Parkına hayran kaldı
YEREL HABERLER Bisikletliler, Tarsus Doğa Parkına hayran kaldı
Berdan Köprüsünün korkulukları onarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Berdan Köprüsünün korkulukları onarılmayı bekliyor
Türkiye - Litvanya maçının ardından
YEREL HABERLER Türkiye - Litvanya maçının ardından
Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı
Türkiye - Litvanya maçının ardından FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında Mersin'de Litvanya'yı konuk eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, rakibini 74-51 mağlup etti Türkiye Milli Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu: "Avrupa şampiyonasına gitmek istiyoruz" Litvanya Milli Takımı Başantrenörü Mantas Sernius: "Türkiye seyircisinin oluşturduğu atmosferle maçı kazanmasını bildi"
YEREL HABERLER Türkiye - Litvanya maçının ardından FIBA 2021 Avrupa ...
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 74 - Litvanya: 51
YEREL HABERLER FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 74 - ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X