‘Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’ Türkiye’ye örnek oldu

Türkiye’nin ilklerinden birisi olan Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında düzenlenen bienale konu oldu.

“Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek” konulu bienalde her dört çocuktan birinin yoksul olduğu dikkate alınarak, erken çocukluğun desteklenmesinin, en öncelikli gereksinimlerden birisi olduğuna dikkat çekildi. Bienal sonrası sonuç raporu kitap haline de getirildi. Bu konuda yapılan çalışmalara da atıfta bulunularak Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’nın ilk uygulama olduğuna vurgu yapıldı. Mezitli Belediyesi’nin açtığı kütüphaneden sonra başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerde başarılı uygulamaların yapıldığına dikkat çekilerek, “Erken çocukluk (03 yaş) ve okul öncesi dönem (46 yaş), çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal becerileri en hızlı kazandıkları dönemlerin başında gelir. Türkiye’de toplam nüfusun yaklaşık yüzde 8’ini 4 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Beyindeki 100 milyar nöronun birbiriyle bağlantılar kurma hızının en yüksek olduğu hayatın ilk 3 senesinde, beyin gelişiminin temelleri en erken yaşlardaki bu deneyimler ile atılır” denildi.

Hazırlanan kitapta, benzer uygulamalarla çocuk kütüphanelerinde, sokak şenliklerinde okuma saatleri düzenlemek ve en önemlisi aile içinde kitap okuma alışkanlıklarını artırmanın hedeflendiğine dikkat çekilerek, yılda binlerce çocuğun bu hizmetten faydalandığı anlatıldı.



“Çalışmalarımızın örnek olduğunu görmek bizleri çok duygulandırıyor”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’nın daha önce Anadolu Üniversitesi’nde ders olarak işlendiğini ifade ederek, “Şimdi de İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından hazırlanan bienalde ve sonrasında bastırılan kitapta projemize yer verilerek, örnek oluşturduğuna dikkat çekildi. Yaptığımız çalışmalarımızın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu görebilmek, bizleri oldukça gururlandırıyor. ‘Mezitlimizi dünya duyacak’ demiştik, hedefimize giderek yaklaşıyoruz. Halkımızdan aldığımız enerji ile çalışma azmimizi kaybetmeden Mezitli ve Mersinli vatandaşlarımızı hayata geçireceğimiz birçok yeni proje ile şaşırtmaya devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldiğinde hayata geçirdiği ilk projelerden birisi olan Kitap Okuyan Çocuk Oyun Kitaplığı'nın bu denli beğeni kazanmasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Tarhan, “Hepimiz kitap okumanın faydalarını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kitap okumayı çocuklarımıza özendirmemiz gerekiyor. Oyun Kitaplığı'ndaki amaç sadece kitap okumak değil, aynı zamanda çocukların aileleri ile sosyalleştiği, bir araya gelebildiği bir mekan oluşturmaktır. Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığımızda çocuklarımızın kitap okumalarının yanı sıra yeteneklerinin gelişmesine destek sağlamak ve interaktif olarak iletişime geçerek etkinlikler yapmalarıdır. Kitaplığımızda, minikler, aileleriyle birlikte kitap okuyarak, kitap okuma kültürünü kazanmış oluyorlar. Böylelikle çocuklar aileleriyle birlikte dolu dolu zaman geçirip sıkılmadan doyasıya eğlenmiş oluyorlar” diye konuştu.

MERSİN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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