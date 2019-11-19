Ahmet Ümit, Toros Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türkiye’nin en iyi polisiye yazarlarından Ahmet Ümit, Toros Üniversitesinde, “Merhaba Güzel Vatanım” söyleşisiyle öğrencilerle buluştu. Üniversite öğrencileri Ahmet Ümit’e yoğun ilgi gösterdi.

Şair ve Yazar Ahmet Ümit, Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Kültür Merkezi’nde “Merhaba Güzel Vatanım” konulu edebiyat söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşiye, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan söyleşide Ümit, yazar olmasında en önemli ilham kaynağının annesi olduğunu söyledi. Ahmet Ümit, “Sanatta önemli olan şey doğruyu yazmak değildir. Güzeli yazmak, hakikati yazmak da değildir. Bunları zaten yapacaksınız. Ama bunları daha önceki yazılmışlardan ve anlatılmışlardan farklı bir şekilde anlatacaksınız ki, edebiyat dünyasında var olabilesiniz. Her yazar kendi arasında bir iddia içerisindedir. En iyisi olmak için bunu yapmak zorundadır. Aksi takdirde kalıcı olmayacaktır. O yüzden her yazar kusursuz bir eseri okurken mutlaka bir kusur bulmaya ve eleştirel bakmaya çalışır” dedi.

Yazarlık hayatına düz yazı ile başladığı belirten Ümit, ilk şiir kitabının nasıl basıldığını da paylaştı. Ümit, “Moskova’dan döndükten sonra arkadaşlarıma yazar olacağımı söyledim. 3 yıl gençlik gazetesinde çalışmam gerektiğini söylediler. Ben de 3 yıl boyunca hem çalıştım hem de öyküler yazdım. Sonra ilk şiir kitabım olan ‘Sokağın Zulası’nı çıkardım” şeklinde konuştu.

Ahmet Ümit, sunumun ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Söyleşi sonrası Ahmet Ümit’e Mütevelli Heyet Başkanı Özveren, teşekkür plaketi takdim etti.

Söyleşinin ardından öğrencilerin ricalarını kıramayan Ahmet Ümit, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MERSİN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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