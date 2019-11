Emekliler, türkülerle keyifli bir gün geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların emeklilik süresi boyunca sosyal etkinliklere daha çok katılması, kaliteli vakit geçirebilmesi ve sosyalleşmesi amacıyla farklı alanlarda birbirinden renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İkinci Bahar Emekli Evi, bu tür sosyal faaliyetlere katılımı arttırmak amacıyla, Tük halk müziği konseri düzenledi. Konseri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı konservatuvarın Türk halk müziği sanatçıları verdi. Yaklaşık bin 200 üyesi bulunan Emekli Evi’nde dönüşümlü olarak iki haftada bir düzenlenen konserlere ilgi artıyor. Hareketli Türk halk müziği eserlerine dans ederek eşlik eden emekliler, keyifli dakikalar geçirdi. Konserde, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler de seslendirildi. Emekli evinde, konserler dışında eğitim toplantıları, sağlık taramaları, sudoku, bulmaca eğitimi, satranç kursu, geri dönüşüm kursları, masa tenisi, badminton gibi faaliyetler düzenleniyor. Etkinliklerin çeşitli olması, emekli evinde daha çok vakit geçirmelerine katkı sağlıyor. Görme engelini kendine engel yapmayan, dostlarıyla hoşça vakit geçiren emekli evi üyesi Gülseren Keş, "Burada çok güzel etkinlikler, çok güzel sohbetlerimiz var. İyi ki Vahap Seçer Başkanımız burayı destekliyor. Her konuda bize yardımcı olduğu için Başkanımız’a çok teşekkür ederiz. Buradaki arkadaşlarımızla çok mutluyuz, günümüz hep böyle olsun. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Etkinliklerden aldığı keyfi dile getiren Mansur Karakoç ise “Bize verilen bu hizmetlerden, bu etkinliklerden çok memnunuz. İleride insanlar yaşlanınca böyle etkinlikler görmeyi çok istiyor. Tabi daha farklı şeyler de yapılabilir. Çanakkale gezisi veyahut Ihlara Vadisi, Göreme, Kapadokya bu gibi gezi etkinlikleri de olursa çok daha güzel olur sanıyorum. Sizin de emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yürüme engeli bulunan Mehmet Göknur da buradan çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Her etkinliğe geliyorum. Konserlerden memnunuz. Daha da güzel olmasını istiyoruz, hatta bir de tiyatro olmasını istiyoruz. Bizim down sendromlu arkadaşlarımız var, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde tiyatro yapıyorlar. Onları da bir gün buraya davet ederek, tiyatro yapmalarını arzu ediyorum. Bir de engelliler koromuz var. İkisini burada görmek istiyorum" diye konuştu.

