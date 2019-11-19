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Uluslararası Satranç Turnuvası devam ediyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen IV. Uluslararası Satranç Turnuvası, tüm hızıyla devam ediyor. Rekor sayıda sporcunun katılımıyla başlayan turnuvada, finale doğru yeni hamleler yapılıyor.

Uluslararası Satranç Turnuvası devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen IV. Uluslararası Satranç Turnuvası, tüm hızıyla devam ediyor. Rekor sayıda sporcunun katılımıyla başlayan turnuvada, finale doğru yeni hamleler yapılıyor.
16 Kasım’da başlayan ve Avrupa’nın en prestijli satranç organizasyonları arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi IV. Uluslararası Satranç Turnuvası, satranç severleri bir araya getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen turnuvada, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, İran, Ukrayna, Hindistan, Ürdün, Gürcistan, Lübnan, Türkmenistan, Belarus, Yunanistan, Moldova, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere toplam 16 ülkeden 320 sporcu, A ve B kategorisinde yarışıyor.
9 tur şeklinde yapılan turnuva sonunda, A kategorisinde birinci olan sporcuya 7 bin, B kategorisinde birinci olan sporcuya 2 bin TL olmak üzere toplam 51 bin 750 TL para ödülü verilecek. ELO puan ortalaması ile Türkiye’de oynanan en kuvvetli turnuva olması ve Avrupa’da da ilk sıralarda yer alması ile dikkat çeken turnuvada, sporcular kıyasıya rekabet ediyor.
Sporcular, sonuna kadar savaşıyor
Bu yıl dünyada en çok puan toplayan Azeri sporcu Eynullayev Altay, “7 yaşından beri satranç oynuyorum. Organizasyon çok güzel, çok memnunum, mutluyum. Davet ederseniz her zaman gelirim. Mersin çok güzel, çok beğendim. Şu anki duruma göre şampiyon olmam zor ama sonuna kadar savaşacağım” dedi..
Yaşının çok üstünde oyun gücüyle geçen yıl Avrupa şampiyonu olan 9 yaşındaki sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş ise “Satranca 6 yaşında başladım. Avrupa ve Türkiye şampiyonu oldum, çok mutluyum. Amacım 12 yaşında Grand Master, yani büyük usta olmak. Turnuva iyi geçiyor. Şampiyon olacağıma inanıyorum” diye konuştu.
Turnuva, 22 Kasım Cuma günü saat 16.00’daki ödül töreni ile sona erecek.

MERSİN

19 Kasım 2019 Salı

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