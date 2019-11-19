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Mersin tarımı İzmir'de tanıtıldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Üretimin desteklenmesi, planlanması ve ürünlerin pazarlanması' çalıştayında temsil edildi.

Mersin tarımı İzmir'de tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Üretimin desteklenmesi, planlanması ve ürünlerin pazarlanması' çalıştayında temsil edildi.
11 büyükşehir belediyesinin katıldığı ve tarımda iş birliği ile kırsal kalkınmayı sağlamak adına yapılan çalıştayda, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanındaki uygulamaları, projeleri ve pratikleri katılımcılarla paylaşıldı. İzmir, Ankara, Hatay, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve Mersin’den bürokratların katıldığı çalıştayda, 11 büyükşehir belediyesinin tarımı masaya yatırıldı.
Üreticiden tüketiciye ulaşan tedarik zinciri kısaltılacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Teknik Koordinatör Seda Şahin ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Gökçek’in katıldığı çalıştayda, 11 kentin tarımsal ürünleri, üretim kapasitesi ve potansiyeli karşılıklı değerlendirildi. Hem kırsalda yaşayan vatandaşların tarımsal üretim aşamasının desteklenmesi hem de üreticiden tüketiciye giden tedarik zincirinin kısaltılarak, şehirdeki vatandaşların sağlıklı, ucuz ve kaliteli ürüne kolay ulaşabilmesi için ortak bir pazarlama ağı oluşturulmasına karar verildi.
Türkiye’nin ve yerelde kentlerin tarımsal üretimi, üreticisi, çiftçisi, tüketicisi ve geleceğine önemli katkıda bulunacak kararların alındığı, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı çalıştayda, Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiye ve tüketiciye her anlamda katkı sağlayan örnek projelerini katılımcılara aktardı.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Gökçek tarafından Mersin’de uygulanan tarımsal hizmetler ve yapılması planlanan projelerin anlatıldığı bir sunum yapıldı. Sunumda, Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi, zeytin yaprak salamura tesisi projesi, üreticilere yönelik yapılan fide ve fidan destekleri, üreticilerin ürettikleri ürünlere yönelik yapılan ekipman desteği ve üretim yapan çiftçileri bilgilendirmeye yönelik verilen eğitimler anlatıldı.
Kısa süre önce ilköğretim çocuklarına yönelik hayata geçirilen ve 'Süt senin gurur Mersin'in' projesinin de paylaşıldığı sunumda, hayata geçirilmesi planlanan 'Nergis ve lavanta köyü' projesi ve ÇKA destekli 'Tarımsal atıklarla istiridye mantarı kompost üretim tesisi kurulması' projesi, organik tarımın yaygınlaştırılması, kadın üreticilere kesme çiçek yetiştiriciliği ve sera kurulum projesi, yerel ürünlere sahip çıkılması, kadın üreticilerin kurduğu hediyelik eşya üretimi yapan kooperatiflerin desteklenmesi ve tarımda biyoteknik mücadele projesinin bilgileri katılımcılarla paylaşıldı.
Mersin’in tarım potansiyelleri masaya yatırıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy ise Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kırsal ve tarımsal kalkınmaya verdiği önemi, çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi için atılacak adımları katılımcılara aktarırken, Mersin bölgesinin tarımsal potansiyelini ve stratejik ürün kapasitesini anlattı. Ulusoy, Mersin tarımının kalkınması ve üreticinin desteklenmesi için neler yapılabileceği konusunda da önemli anekdotlar aktardı.
Toplantı sonunda 11 büyükşehir belediyesinin üreticiden alınan ürünün doğrudan tüketiciye ulaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin örnek uygulaması üzerinden öneriler geliştirilmesi, katılımcı belediyelerin satışa sunacağı ürünlerin belirlenmesi kararlaştırılırken, bir sonraki toplantının tarihi de belirlendi.

MERSİN

19 Kasım 2019 Salı

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