Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize edilecek

Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ndeki avukat görüşme odalarının daha iyi hizmet vermesi için yeniden dizayn edilmesi konusunda çalışma yapılacağı bildirildi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Genel Sekreter Adnan Günbay, Mersin E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürü Recep Göğüş’ü ziyaret etti. Avukat görüşme odalarında, avukatların müvekkilleriyle görüşme sırasında yaşanan sıkıntıların aktarıldığı ziyarette, sorunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, avukat görüşme odalarında modernize çalışmaları yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Baro BaşkanıYeşilboğaz, “Cezaevi Müdürü Recep Göğüş ile işbirliği içerisinde, cezaevi avukat görüşme odalarını yeniden dizayn ederek, avukatlarımızın müvekkilleriyle kısıtlı zamandaki görüşmelerini, vakit kaybetmeden, sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Göğüş ise adil yargılanma hakkının temsilcisi olan avukatların, adaletin tesisine en iyi ve en hızlı hizmeti verebilmeleri için cezaevinde gerekli iyileştirme çalışmalarını Mersin Barosu ile el birliğiyle yapacaklarını belirtti.

MERSİN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

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