Onkoloji Hastanesi, 2020’ye girmeden açılacak Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı, Onkoloji Hastanesinde artık son rötuşların yapılmıdğını ve tamamlanma aşamasına gelindiğini söyledi Çamsarı: “2020’ye girmeden hastanemizi hizmete açmayı hedefliyoruz”

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi tamamlanma aşamasına geldi. 150 yataklı hastanede artık son rötuşlar yapılırken, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Radyoterapi ünitesi zaten hizmet veriyor. Diğer bölümleri de bir an önce tamamlayıp, hastanemizi 2020’ye girmeden açmayı hedefliyoruz” dedi.

Ocak 2018'de dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla temeli atılan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde son aşamaya gelindi. Toplamda 14 bin 500 metrekare kapalı alana ve 150 yatak kapasitesine sahip Onkoloji Hastanesi binasının 2020’ye girmeden hizmete açılması hedefleniyor. Başlangıçta 136 yatak olarak projelendirilen, ancak daha sonra yatak kapasitesi artırılarak 150 yatağa çıkarılan hastanede, ayrıca 60 kişilik kemoterapi ünitesi de yer alacak. Hastanede bir başka hedef de kemik iliği nakli gerçekleştirmek olacak.

“Hastanede son rötuşlar yapılıyor”

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Onkoloji Hastanesinin son durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. Hastanede şu an artık son rötuşların yapıldığını belirten Rektör Çamsarı, bina içinde bazı ufak tefek işlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “150 yatağımızın hemen hemen her yeri hazır. Yoğun bakımımız hazır. Cihazların tümünü tamamladık. En son bir kadro isteğimiz oldu. Onlar da istihdam edildiğinde açılması için hiçbir engel kalmıyor” diye konuştu.

Hastane bahçesine, aynı zamanda Mersin Üniversitesi hocası da olan bir hayırseverin 20 yataklı bir ‘hasta yakınları misafirhanesi’ yaptırdığı bilgisini veren Çamsarı, “Bu, bizim için de bir sürpriz oldu. Uzun süre yatan onkoloji hastalarımızın yakınları da mümkün olduğunca düşük ücretli veya ücretsiz ağırlayacağımız bir yerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Kemik iliği transplantasyonu için de Mersinlilere bir müjde vereceğiz”

Onkoloji Hastanesinin hem kadro hem cihaz olarak yaklaşık 2 milyon Mersin nüfusunun ihtiyacını gideceğine inandıklarını vurgulayan Çamsarı, şöyle devam etti: “Mersinliler buna layık. İnsani şartlarda, dışarı gitme ihtiyacı duymadan, en iyi ve son dönem cihazlarla onlara sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Hem çocuk hem büyük onkoloji hem de bunların hematoloji kanatları mutlaka orada bulunsun istiyoruz. Anatomik yapısını da ona göre hazırladık. Kısmet olursa yeni bir hocamızı daha almayı düşünüyoruz. Onu da aldıktan sonra kadro tamamlanacak ve kemik iliği transplantasyonu için de ekibimiz tam olacak. Bölgede bunu başarıyla yapan Adana’da bazı yerler var. Şehrimizde henüz o başarıya, sayıya ulaşan, ruhsat alan merkez yok. Biz bunu da sağlamış olacağız. Göz, böbrek ve karaciğerden sonra kemik iliği nakliyle de ilgili inşallah Mersinlilere bir müjde vereceğiz.”

“2020’ye girmeden hastanemizi hizmete açmayı hedefliyoruz”

Hastaneyi, 2020 yılına girmeden önce hizmete açmak istediklerinin altını çizen Çamsarı, “Hastane binasında devam eden son rötuşlar bitip, kadrolu eleman alarak istihdamı da sağlayabilirsek hemen hizmete açacağız, geciktirmeyeceğiz. Zaten radyoterapi ünitesini erken açma nedenimiz de buydu. Yani ilin en fazla ihtiyaç duyduğu şeyleri geciktirmeyelim istedik. Hastanenin o bölümünü hemen hizmete aldık. Diğer taraflarda devam eden inşaatları da bir an önce bitirip, 2020 yılına girmeden açmayı hedefliyoruz” dedi.

“Hastanemiz bilim yuvası olsun istiyoruz”

Hem kamuda hem özelde onkoloji hizmeti veren hastaneler olduğuna, ancak Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin bir araştırma ve eğitim hastanesi olduğuna dikkat çeken Rektör Çamsarı, bu çerçevede hastanenin Mersin ve bölge için önemini şöyle anlattı:

“Biz burada sadece kemoterapi veya transplantasyon yapmak değil, buranın imkanlarını arge için de oluşturmak istiyoruz. Yerlimilli üretim 2023 hedefleri, dışarıya bağımlılığın azaltılması, üniversite olarak bizim önceliklerimiz. Biz, biyoteknolojiden bilgisayar mühendisliğine kadar bununla uyumlu bölümler de açtık. Multidisipliner çalışarak, hocalarımızı da arge’ye teşvik ederek, dışarıdan önce bizim bir şeyler yapmamızı sağlamaya çalışacağız. Onkoloji Hastanesi, bir bilim yuvası olsun, gözbebeğimiz olsun; sadece tedavi değil, araştırma da yapsın istiyoruz. Hastanemizin ana önemi bu.”

Hastane hakkında

Gündüz tedavi ve yatarak tedavi imkanı sunacak Onkoloji Hastanesinde yetişkinler ve çocuklar için ayrı olmak üzere hematoloji ve onkoloji birimleri, ilgili laboratuvarlar ve diğer tedavi birimleri yer alacak. Yetişkinler için 28 adet 2 kişilik oda, 20 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası; çocuklar için 14 adet 2 kişilik oda, 8 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası bulunacak. Yatan hastalar ve gündüz tedavi olan hastalar için ayrı olmak üzere 10 adet polikliniğin hizmet vereceği hastanede, İyot Tedavi Ünitesinde 4 adet 1 kişilik odada yatarak tedavi olanağı sunulacak.

MERSİN 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.