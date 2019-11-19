Onkoloji Hastanesi, 2020’ye girmeden açılacak Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı, Onkoloji Hastanesinde artık son rötuşların yapılmıdğını ve tamamlanma aşamasına gelindiğini söyledi Çamsarı: “2020’ye girmeden hastanemizi hizmete açmayı hedefliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Onkoloji Hastanesi, 2020’ye girmeden açılacak Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı, Onkoloji ...

İHA

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi tamamlanma aşamasına geldi. 150 yataklı hastanede artık son rötuşlar yapılırken, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Radyoterapi ünitesi zaten hizmet veriyor. Diğer bölümleri de bir an önce tamamlayıp, hastanemizi 2020'ye girmeden açmayı hedefliyoruz" dedi.

Onkoloji Hastanesi, 2020’ye girmeden açılacak Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı, Onkoloji Hastanesinde artık son rötuşların yapılmıdğını ve tamamlanma aşamasına gelindiğini söyledi Çamsarı: “2020’ye girmeden hastanemizi hizmete açmayı hedefliyoruz”

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi tamamlanma aşamasına geldi. 150 yataklı hastanede artık son rötuşlar yapılırken, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Radyoterapi ünitesi zaten hizmet veriyor. Diğer bölümleri de bir an önce tamamlayıp, hastanemizi 2020’ye girmeden açmayı hedefliyoruz” dedi.
Ocak 2018'de dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla temeli atılan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde son aşamaya gelindi. Toplamda 14 bin 500 metrekare kapalı alana ve 150 yatak kapasitesine sahip Onkoloji Hastanesi binasının 2020’ye girmeden hizmete açılması hedefleniyor. Başlangıçta 136 yatak olarak projelendirilen, ancak daha sonra yatak kapasitesi artırılarak 150 yatağa çıkarılan hastanede, ayrıca 60 kişilik kemoterapi ünitesi de yer alacak. Hastanede bir başka hedef de kemik iliği nakli gerçekleştirmek olacak.
“Hastanede son rötuşlar yapılıyor”
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Onkoloji Hastanesinin son durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. Hastanede şu an artık son rötuşların yapıldığını belirten Rektör Çamsarı, bina içinde bazı ufak tefek işlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “150 yatağımızın hemen hemen her yeri hazır. Yoğun bakımımız hazır. Cihazların tümünü tamamladık. En son bir kadro isteğimiz oldu. Onlar da istihdam edildiğinde açılması için hiçbir engel kalmıyor” diye konuştu.
Hastane bahçesine, aynı zamanda Mersin Üniversitesi hocası da olan bir hayırseverin 20 yataklı bir ‘hasta yakınları misafirhanesi’ yaptırdığı bilgisini veren Çamsarı, “Bu, bizim için de bir sürpriz oldu. Uzun süre yatan onkoloji hastalarımızın yakınları da mümkün olduğunca düşük ücretli veya ücretsiz ağırlayacağımız bir yerimiz olacak” ifadelerini kullandı.
“Kemik iliği transplantasyonu için de Mersinlilere bir müjde vereceğiz”
Onkoloji Hastanesinin hem kadro hem cihaz olarak yaklaşık 2 milyon Mersin nüfusunun ihtiyacını gideceğine inandıklarını vurgulayan Çamsarı, şöyle devam etti: “Mersinliler buna layık. İnsani şartlarda, dışarı gitme ihtiyacı duymadan, en iyi ve son dönem cihazlarla onlara sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Hem çocuk hem büyük onkoloji hem de bunların hematoloji kanatları mutlaka orada bulunsun istiyoruz. Anatomik yapısını da ona göre hazırladık. Kısmet olursa yeni bir hocamızı daha almayı düşünüyoruz. Onu da aldıktan sonra kadro tamamlanacak ve kemik iliği transplantasyonu için de ekibimiz tam olacak. Bölgede bunu başarıyla yapan Adana’da bazı yerler var. Şehrimizde henüz o başarıya, sayıya ulaşan, ruhsat alan merkez yok. Biz bunu da sağlamış olacağız. Göz, böbrek ve karaciğerden sonra kemik iliği nakliyle de ilgili inşallah Mersinlilere bir müjde vereceğiz.”
“2020’ye girmeden hastanemizi hizmete açmayı hedefliyoruz”
Hastaneyi, 2020 yılına girmeden önce hizmete açmak istediklerinin altını çizen Çamsarı, “Hastane binasında devam eden son rötuşlar bitip, kadrolu eleman alarak istihdamı da sağlayabilirsek hemen hizmete açacağız, geciktirmeyeceğiz. Zaten radyoterapi ünitesini erken açma nedenimiz de buydu. Yani ilin en fazla ihtiyaç duyduğu şeyleri geciktirmeyelim istedik. Hastanenin o bölümünü hemen hizmete aldık. Diğer taraflarda devam eden inşaatları da bir an önce bitirip, 2020 yılına girmeden açmayı hedefliyoruz” dedi.
“Hastanemiz bilim yuvası olsun istiyoruz”
Hem kamuda hem özelde onkoloji hizmeti veren hastaneler olduğuna, ancak Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin bir araştırma ve eğitim hastanesi olduğuna dikkat çeken Rektör Çamsarı, bu çerçevede hastanenin Mersin ve bölge için önemini şöyle anlattı:
“Biz burada sadece kemoterapi veya transplantasyon yapmak değil, buranın imkanlarını arge için de oluşturmak istiyoruz. Yerlimilli üretim 2023 hedefleri, dışarıya bağımlılığın azaltılması, üniversite olarak bizim önceliklerimiz. Biz, biyoteknolojiden bilgisayar mühendisliğine kadar bununla uyumlu bölümler de açtık. Multidisipliner çalışarak, hocalarımızı da arge’ye teşvik ederek, dışarıdan önce bizim bir şeyler yapmamızı sağlamaya çalışacağız. Onkoloji Hastanesi, bir bilim yuvası olsun, gözbebeğimiz olsun; sadece tedavi değil, araştırma da yapsın istiyoruz. Hastanemizin ana önemi bu.”
Hastane hakkında
Gündüz tedavi ve yatarak tedavi imkanı sunacak Onkoloji Hastanesinde yetişkinler ve çocuklar için ayrı olmak üzere hematoloji ve onkoloji birimleri, ilgili laboratuvarlar ve diğer tedavi birimleri yer alacak. Yetişkinler için 28 adet 2 kişilik oda, 20 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası; çocuklar için 14 adet 2 kişilik oda, 8 adet 1 kişilik oda, 5 adet kemik iliği transplantasyon odası bulunacak. Yatan hastalar ve gündüz tedavi olan hastalar için ayrı olmak üzere 10 adet polikliniğin hizmet vereceği hastanede, İyot Tedavi Ünitesinde 4 adet 1 kişilik odada yatarak tedavi olanağı sunulacak.

MERSİN

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tollu'dan atıkpil toplama yarışması üçüncüsüne ödül
YEREL HABERLER Başkan Tollu'dan atıkpil toplama yarışması üçüncüsüne ...
Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk provasını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk provasını gerçekleştirdi
Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize edilecek
YEREL HABERLER Mersin Cezaevi'ndeki avukat görüşme odaları modernize ...
Mersin tarımı İzmir'de tanıtıldı
YEREL HABERLER Mersin tarımı İzmir'de tanıtıldı
MESKİ, 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'ne katıldı
YEREL HABERLER MESKİ, 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'ne ...
Uluslararası Satranç Turnuvası devam ediyor
YEREL HABERLER Uluslararası Satranç Turnuvası devam ediyor
Emekliler, türkülerle keyifli bir gün geçirdi
YEREL HABERLER Emekliler, türkülerle keyifli bir gün geçirdi
Mersinli kadınlardan 'Kübra Aşkın' cinayeti protestosu Mersin Kadın Platformu üyeleri, seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetini protesto etti Katil zanlısının duruşması öncesi açıklama yapıp, slogan atan kadınlar, tepkilerini dile getirdiler
YEREL HABERLER Mersinli kadınlardan 'Kübra Aşkın' cinayeti ...
Toros Üniversitesi’nde sağlık turizmi ve sağlık politikaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi’nde sağlık turizmi ve sağlık ...
Kübra öğretmenin katil zanlısı: "Şu anda elime bir şey geçmedi" Mersin'de seyir halindeyken aracına çarparak durduran eski kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı Hakkında 'müebbet hapis cezası' istenilen zanlı Davut D., "Hiçbir sebep bir insan canını kıymaya değmez. Ben o gün Kübra ile karşılaşmamış olsaydım bu olay olmayacaktı" Anne Sebirhan Aşkın: "O benim meleğimdi o benim ciğerimdi. Orada da melek oldu"
YEREL HABERLER Kübra öğretmenin katil zanlısı: "Şu anda elime bir ...
Ahmet Ümit, Toros Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Ahmet Ümit, Toros Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
‘Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’ Türkiye’ye örnek oldu
YEREL HABERLER ‘Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’ Türkiye’ye ...
İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Mersin'de gerçekleşti
YEREL HABERLER İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi Mersin'de ...
Ören yerinde gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL
YEREL HABERLER Ören yerinde gelinlikle fotoğraf çektirmek 750 TL
Şehit Uzman Çavuş Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı Bilecik'te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Şehidin 2 aylık nişanlı olduğu ve erkek kardeşinin de Hakkari'de uzman çavuş olduğu öğrenildi Oğlunu asker selamıyla uğurlayana anne: "Senin için dik duracağım"
YEREL HABERLER Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı Bilecik'te ...
Seçer: “Bizim kırım oranımız 2,5 kat daha fazla” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında, akaryakıt ihalesine ilişkin kırım rakamlarına açıklık getirdi Seçer: “MESKİ ihalesinde geçtiğimiz dönemki en son ihalede elde edilen rakamlarla şu anki süreci devam eden ihaledeki rakamların farkı en az 2,5 kat daha fazla bizim kırım oranımız”
YEREL HABERLER Seçer: “Bizim kırım oranımız 2,5 kat daha ...
5 ülkeden 30 çevre dostu genç Kızkalesi'nde Gençler, UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi'ne geldi
YEREL HABERLER 5 ülkeden 30 çevre dostu genç Kızkalesi'nde Gençler, ...
Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Sporun ve sporcunun yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz şampiyon sporcuları kutladı Toroslar ...
'Geçmişten geleceğe Mezitli dokuması’ projesi ödül getirdi
YEREL HABERLER 'Geçmişten geleceğe Mezitli dokuması’ projesi ödül ...
Mersin'de arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de arabuluculuk sınavına hazırlık eğitimi
Başkan Gültak'tan MGC'ye tebrik ziyareti Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur"
YEREL HABERLER Başkan Gültak'tan MGC'ye tebrik ziyareti Akdeniz ...
Kablo çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı
MESKİ yönetimi, yeni yatırımlar için İller Bankası heyetini ağırladı
YEREL HABERLER MESKİ yönetimi, yeni yatırımlar için İller Bankası ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X