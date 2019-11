Mersin’de kaçak ete izin yok

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Mersin'de belediyeler ve tarım müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde kaçak kesim et tespit edilmesi üzerine, halk sağlığının korunması ve esnafın mağduriyetin önlenmesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mersin Kasaplar Odası ve Tarsus Kasaplar Odası Başkanlarıyla bir araya gelerek alınması gereken tedbirler konusunda varılan mutabakat metnini imza altına aldı.

Mersin ESOB hizmet binasında Birlik Başkanı Talat Dinçer koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Gökçek, Mezbahalar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, Mersin Kasaplar Odası Başkanı Erdal Pekmez ve Tarsus Kasaplar Odası Başkanı Nail Uçak katılım gösterdi. Halk sağlığının korunması ve esnafın mağduriyetinin önlenmesi amacı taşıyan toplantıda Mersin il sınırları içerisinde 8’i Büyükşehir Belediyesine 1’i özel sektöre ait olmak üzere 9 mezbahane bulunduğu, ancak yapılan denetimlerde satış yerlerinde bulunan etlerin çoğunun mezbaha dışı kesilen etler olduğu, bunun halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte olması nedeniyle denetimlerin devam ettirileceği vurgulandı. Söz konusu toplantıda hayvan pazarı ve besi ahırlarında kaçak kesimlerin önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara iletişime geçilmesi, ruhsatsız kasapların ilçe belediyeleri tarafından denetlenerek ruhsatlandırılması ve ilgili odalara kayıtlarının yaptırılmasının sağlanması, ayrıca ilçe belediyeleri tarafından et satış yerlerinde oluşturulan kesim yerlerinin mühürlenerek kapatılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantıda ilçelerdeki kesimlerde masaya yatırılarak ilçelerde mülki amir başkanlığında emniyet, ilçe belediyeleri ve tarım ve orman ilçe müdürlükleriyle birlikte kasaplar odası temsilcisinin katılımıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirilmesi için girişimlerin yapılacağı kaydedilerek, il genelinde kasap, et ve et ürünleri işletmelerinin hijyen konusu ve mezbaha harici kesim konusuna dikkat ederek mağdur duruma düşmemelerinin altı çizildi.

